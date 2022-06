Un futur smartphone Honor haut de gamme doté d’un Snapdragon 8+ Gen 1 se prépare

La marque Honor continue de développer son offre pour les smartphones et a récemment annoncé son modèle phare, le Honor Magic4 Pro. Il se murmure qu’il pourrait prochainement être rejoint par un modèle encore plus performant puisqu’il embarquerait la puce boostée Snapdragon 8+ Gen 1.

Actuellement, la marque Honor propose son modèle flagship, le Magic4 Pro. Annoncé lors du salon du MWC à Barcelone fin février, il s’agit du téléphone le plus évolué du fabricant qui compte ainsi rivaliser avec les ténors du marché. Après une période d’absence pour raisons de liaisons avec Huawei soumis aux restrictions américains, Honor maintenant indépendant peu s’émanciper à l’étranger ce qu’il ne se prive pas de faire avec des mobiles très intéressants. Nous attendons des nouvelles des séries Honor 70 qui sont officiels en Chine mais nous ne savons pas si elles seront commercialisées en France et si oui, sous quel délai. Mais prochainement, il se pourrait qu’un autre smartphone fasse partie du catalogue du fabricant. En effet, il se murmure qu’un téléphone embarquant un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 soit en cours de préparation.

Une configuration sans aucun compromis

Le smartphone Honor doté d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 aurait été repéré par une personne bien informée affirmant que l’appareil se concentrera sur la production d’images haut de gamme. Cela n’est pas précis à savoir si cela inaugurera une toute nouvelle série d’appareils ou si le nouveau mobile sera une déclinaison de la série des Magic4 qui compte dans ses rangs le Magic4 Lite, le Magic4, le Magic4 Pro et le Magic4 Ultimate (non disponible en France). Selon le pronostiqueur, le mobile avec le Snapdragon 8+ Gen 1 aurait des caractéristiques techniques au top du top tout comme sa partie photo qui serait « totalement ultime ». Le Magic4 Pro rivalise déjà avec les meilleurs smartphones du marché dont ceux qui font arriver avec cette version améliorée du processeur prometteuse de performances accrues.

Nous verrons si d’ici quelques semaines, quelques indiscrétions continuent au sujet de ce smartphone poussé dans une version ultra performante et sans aucun compromis et aussi de savoir quelle sera la stratégie tarifaire et de distribution qu’il pourra suivre s’il est effectivement commercialisé sur plusieurs marchés.

