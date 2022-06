Le futur Motorola edge 30 Lite se dévoile avec une photo officielle

Aussi connu sous le nom de code Miami, le prochain smartphone de la marque Motorola, le edge 30 Lite se dévoile enfin grâce à la publication d’un rendu officiel sur le réseau social Twitter montrant son dos et son bloc d’optiques. En voici tous les détails.

Actuellement, Motorola propose une large gamme de smartphones dont les edge 30 et edge 30 Pro qui sont des smartphones haut et de milieu de gamme dotés de larges écrans profitant d’une fréquence de rafraîchissement digne de mobiles gaming, d’une large connectivité et de plusieurs capteurs photo digne de leur rang. Ils devraient être prochainement rejoints par un nouveau modèle, le edge 30 Lite. En effet, le pronostiqueur Evan Blass a réussi à obtenir une image officielle de l’appareil nous présentant le dos. Selon lui, il s’agit bien du mobile repéré il y a quelques mois sous le nom de code Miami mais n’avait pas réussi, à ce moment-là, à mettre la main sur un quelconque visuel du produit. C’est chose faite avec cette image d’une excellente définition permettant de remarquer tous les détails.

Une image officielle qui montre tous les détails du dos

L’image publiée sur le site 91mobiles.com montre le dos du futur smartphone Motorola edge 30 Lite. On peut notamment y voir la structure choisie par le fabricant pour son dos. Le nom de la marque est visible en bas tandis que son logo est situé en position centrale. À priori, il ne devrait pas contenir le lecteur d’empreinte digitale qui serait plutôt pressenti pour être installé sous l’écran, en façade. Le bloc d’optiques est placé en haut à gauche, comme sur la quasi-totalité des smartphones. On y voit deux capteurs l’un au-dessus de l’autre. Le module principal est un capteur de 64 mégapixels puisque c’est écrit sur le côté. Il profite d’une stabilisation optique (OIS) pour limiter les bougés. Le capteur secondaire serait un modèle de 13 mégapixels. Il y a un flash en position verticale. Comme beaucoup, les boutons de mise en veille et permettant de gérer le volume sont installés sur le profil droit lorsqu’on regarde le smartphone de face.

Quelles autres caractéristiques pour le Motorola edge 30 Lite

Le smartphone Motorola edge 30 Lite sera décliné en plusieurs coloris : noir, argent, vert et un violet « Very Peri ». Sinon, techniquement, il serait animé par le processeur Snapdragon 695 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage avec une batterie d’une capacité de 4020 mAh et profiterait d’un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 144 Hz pour les edge 30 et edge 30 Pro. Le Motorola edge 30 Lite devrait être prochainement officiellement annoncé, restera à confirmer ces caractéristiques techniques et à connaître sa date de disponibilité et son prix.

Motorola Edge 30 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

799,00 € Rakuten

Rue du Commerce 799,00 € acheter Rue du Commerce

Materiel.net 799,94 € acheter Materiel.net Voir tous les prix