Le BIG RED est de retour pour les soldes d'été : trois forfaits mobiles sans engagement à prix cassés

L'opération BIG RED revient pour les soldes d'été avec trois forfaits mobiles sans engagement à prix avantageux. Jusqu'au 6 juillet inclus, profitez d'un abonnement mobile avec 5Go, 100Go ou encore 200Go dès 5€ par mois. Retrouvez tous les détails de ces bonnes affaires RED by SFR dans la suite de cet article !

BIG RED : deux forfaits connectés à bas prix pour les soldes

Le BIG RED fait son grand retour pour les soldes d'été avec deux énormes forfaits mobiles à prix avantageux. Jusqu'au 6 juillet inclus, vous pouvez opter pour l'offre BIG RED 100Go à seulement 11€ par mois ou encore l'abonnement 200Go pour seulement 4€ de plus à savoir 15€ par mois.

Ces deux forfaits mobiles sans engagement de durée vous permettront de profiter de l'internet mobile et de toutes vos applications préférées depuis votre Smartphone. Vous avez la possibilite de consommer 100Go ou encore 200Go sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine. Si vous voyagez cet été en Europe ou DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à hauteur de 14 Go ou 17Go par mois respectivement. En matière de communications, ces deux offres choc incluent les appels, SMS et MMS à volonté en France et depuis l'UE et DOM.

Pour augmenter votre vitesse et améliorer votre connexion Internet, sachez que ces forfaits RED By SFR sont compatibles 5G. Pour passer à la 5G, il vous suffira d'ajouter l'option à 5€ par mois.

Le mini forfait 5Go à 5€ pour les petits budgets

Vous voulez dépenser le moins possible pour votre forfait mobile ? L'opérateur RED by SFR ne vous a pas oublié avec sa mini formule au prix rond de 5€ par mois. Cette offre sans engagement de durée est proposée aux nouveaux clients avant le 6 juillet inclus. Ce forfait pas cher inclut 5 Go d'internet en France et 6 Go en Europe et DOM. Vous pourrez également appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France, en Europe et DOM