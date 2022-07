Craquez pour ce forfait mobile 100Go à seulement 6.99€ par mois

Vous n'avez pas vu passer l'offre promotionnelle de Prixtel ? Il vous reste encore quelques jours pour profiter du forfait Le grand, flexible de 100Go à 140Go à prix réduit les 12 premiers mois d'abonnement ! Sans engagement, neutre en CO2 ; venez découvrir ce forfait disponible jusqu'à mardi prochain inclus !

Prixtel : son forfait neutre en CO2, flexible et en promotion

L'opérateur Prixtel met en avant jusqu'au 5 juillet prochain, 23h59, son forfait Le grand bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ au cours des 12 premiers mois d'abonnement.

La notion de palier data ne vous parle pas ? Il s'agit du principe des forfaits de Prixtel : la flexibilité. Pour être plus précis, chaque forfait mobile est constitué de trois paliers data auxquels est associé un tarif spécifique. Cela permet aux utilisateurs d'ajuster leur consommation de gigas en fonction de leurs besoins comme de leurs envies, et ce, d'un mois à l'autre.

Par ailleurs, outre la qualité de son service client reconnue*, l'opérateur propose des forfaits neutres en CO2. En effet, avec son Label bas-carbone, Prixtel s'inscrit dans une démarche écoresponsable en s'attelant à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que pas l'activité de l'entreprise. Pour ce faire, il a notamment planté quelques milliers d'arbres - de chênes et de pins - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Il tend à atteindre un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 ! L'opérateur ne s'arrête pas là, il souhaite propager son action en proposant par exemple son accompagnement auprès de professionnels du secteur agricole qui souhaiteraient, eux aussi, s'investir dans une dynamique plus écologique et responsable.

*N°1 d'après un sondage organisé par le magazine Capital

Forfait Le grand : de 100Go à 140Go dès 6,99€

Comme nous l'avons évoqué, le forfait Le grand bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ pendant 1 an sur l'ensemble des paliers data, vous permettant ainsi d'économiser jusqu’à 72€ au terme de votre première année d'abonnement !

Voici en détail comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Pour rappel, cette réduction s'applique la première année, quel que soit le palier data utilisé.

Vous êtes amené à voyager à l'étranger pour des raisons professionnelles ou tout simplement pour vos loisirs ? Ce forfait vous offre jusqu'à 20Go afin que vous puissiez vous connecter en toute sérénité depuis l'Union européenne et les DOM. L'usage de ces gigas sera déduit de votre enveloppe globale.

Du côté des communications, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM). Notez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas compris dans ce forfait et seront facturés au tarif en vigueur.

Enfin, le forfait Le grand est sans engagement vous donnant la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.