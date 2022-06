Même le Google Pixel 6 est à prix cassé pendant les soldes !

Le très premium Google Pixel 6, comme de nombreux autres modèles de smartphones Samsung, Xiaomi ou Apple, profite des soldes pour être à prix cassé. Si vous avez envie de vous l’offrir, nous vous conseillons de foncer sur le site de Rakuten. Avec une réduction immédiate de -22%, il devient 150€ moins cher. Découvrez vite comment bénéficier de cette offre incroyable !

Le Google Pixel 6 est 150€ moins cher pendant les soldes d’été

Encore un bon plan pour un smartphone pas cher pendant les soldes d’été 2022. Comme les iPhone d’Apple, les Pixels de chez Google voient rarement leur prix chuter. Pourtant pendant cette période de promotions exceptionnelles que sont les soldes, il est possible d’acheter le tout dernier Pixel 6 en promotion. Avec une réduction de -22%, son prix est en chute libre. Vous pouvez l’acheter pour le petit prix de 499.99€ au lieu de 649€. Faites ainsi une économie réelle de 150€. C’est vraiment le bon moment pour se faire plaisir avec un nouveau téléphone Google.

En plus, chez Rakuten chaque commande vous rapporte de l’argent. L’enseigne vous offre 25€ pour l’achat de ce Pixel 6. Vous pourrez utiliser votre cagnotte lors de votre prochaine commande sur le site. De quoi continuer à vous faire plaisir sans vous ruiner. La livraison gratuite et le paiement en plusieurs fois sont deux services mis à votre disposition. Alors n’attendez plus et foncez avant qu’il ne soit trop tard.

Les caractéristiques techniques du très premium Google Pixel 6

Le modèle de Google Pixel 6 présenté en promotion est de couleur noire. Il pèse 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Au niveau de l'écran, le Pixel 6, smartphone de Google, propose une dalle Oled avec une diagonale de 6,40 pouces, 90 Hz de taux de rafraîchissement et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

La puce Tensor est appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Ce SoC a également une puce graphique Mali G78. Quant au réseau et à la connectivité, l'appareil possède la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile fonctionne sous Android 12. Pour recharger votre mobile à tout moment, ce smartphone est équipé d'une charge rapide de 30 W et de la charge sans fil. Sa batterie intègre 4 614 mAh de capacité.

Pour les photographes passionnés, trois objectifs sont présents sur le Pixel 6, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière intègre, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, l'objectif avant possède une résolution de 8 Mpx. Au niveau des vidéos, le portable est capable d'enregistrer en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.