OnePlus 9 5G : il est moins cher et à prix canon pendant les soldes d’été avec -39% de réduction

Bonne nouvelle, il vous reste encore quelques jours pour profiter des soldes d’été pour changer de smartphone à petit prix ! Ainsi, vous pourrez acheter le tout dernier OnePlus 9 5G à un prix beaucoup plus bas que d’habitude. Rakuten le propose avec une réduction immédiate de -39% qui fait drastiquement chuter son prix.

En soldes avec -39% de réduction, le prix du OnePlus 9 est en chute libre

Les soldes d’été 2022 sont toujours d’actualité ! Alors qu’attendez-vous pour changer de smartphone à petit prix ? De nombreux modèles Samsung, Xiaomi, Apple ou encore OnePlus en profitent pour être beaucoup moins cher que d’habitude. Nous avons découvert que le tout dernier fleuron de la marque OnePlus, le OnePlus 9 5G était soldé sur le site de Rakuten. Avec une réduction immédiate de -39%, il est 286€ moins cher. Offrez-vous un smartphone récent et performant pour un moindre coût. Mais attention, à ce prix là, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l’argent. En achetant votre smartphone OnePlus sur le site de ce marchand, 43.30€ vous sont offerts sur votre cagnotte. Utilisez cette dernière lors de votre prochaine commande sur le site. De nombreux autres articles sont également en promotion. La livraison gratuite vous sera également proposée ainsi qu’un paiement en plusieurs fois si vous le désirez.

Les caractéristiques du très performant OnePlus 9 5G

Le OnePlus 9 vendu à prix cassé chez Rakuten est noir. Il pèse 192 g et a pour dimensions 160.2 x 74.2 x 8.7 mm. Le smartphone 9 est doté d'un écran Amoled de 2560 X 1440 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 6,55 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

La puce Snapdragon 888 est épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 660. Du point de vue connectivité et réseau, le portable intègre la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil tourne avec la version Android 11. Sa batterie est dotée d'une capacité de 4 500 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec la charge sans fil et une charge rapide de 65 W.

Voici quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : les 9 embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.7. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 16 Mpx. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur électronique. Grâce à cet appareil, réalisez ou éditez vos clips vidéo en 4K@60fp.