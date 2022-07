Poco X4 GT vs Xiaomi 12 : lequel acheter ? 

Lancés tous les deux courant 2022, le Xiaomi 12 et le POCO X4 GT font partie des modèles phares mis en avant par le géant Xiaomi pour le compte de cet été. Le premier fait office de modèle standard du haut de gamme de la marque, tandis que le second est le nouveau flagship de la gamme dédiée aux gamers. ​​​​​​​Si côté budget, la différence de prix est assez nette, en tenant compte de leurs caractéristiques respectives, le choix peut être plus compliqué. Alors, lequel choisir ?

Poco X4 GT ou Xiaomi 12, quel smartphone a le meilleur écran ?

Tandis que le Xiaomi 12 se dote d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,28 pouces rafraîchi à 120 Hz, le POCO X4 GT est, pour sa part, pourvu d’un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement modulable jusqu’à 144 Hz qui s’adapte automatiquement en fonction du type de contenu.

Plus grand, mais également plus réactif, le second est mieux adapté pour le gaming sur mobile, tout en offrant un confort optimal pour le visionnage de vidéos et les utilisations courantes.

C’est donc vers ce dernier que s’oriente notre choix dans ce duel.

Entre le POCO X4 GT et le Xiaomi 12, lequel est le plus puissant ?

Equipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 8 ou 12 Go de RAM, le Xiaomi 12 offre des performances dignes de son rang. Il garantit un fonctionnement très fluide et sans bug, même avec les applis les plus gourmandes. Vous pouvez ainsi jouer en réseau et streamer en 5G sans aucun souci.

En face, la puce Dimensity 8100 du POCO X4 GT est un peu moins puissante, même si la différence n’est pas vraiment significative. Notez par ailleurs que le smartphone POCO est équipé d’un système de refroidissement un peu plus avancé que celui du Xiaomi 12 afin d’éviter les surchauffes, même pendant les longues séances de jeu.

Xiaomi 12 ou POCO X4 GT, quel est le meilleur photophone ?

Dotée d’un capteur principal de 50 mégapixels avec la stabilisation optique, associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels, la caméra arrière du Xiaomi 12 offre des clichés plus nets et plus détaillés que ceux du POCO X4 GT. Elle est par ailleurs capable de filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde, tandis que celle du smartphone POCO est limitée à la 4K.

Le Xiaomi ProFocus et le mode exposition longue sont également d’intéressants atouts qui font du Xiaomi 12, un photophone plus complet et plus efficace.

Quel est le smartphone le plus endurant de deux ?

Le Xiaomi 12 embarque une batterie de 4500 mAh qui se recharge à 100% en 39 minutes grâce à la charge rapide filaire à 67 Watts. En face, le POCO X4 GT se dote d’une batterie un peu plus grosse (5080 mAh) compatible avec la même technologie de charge rapide. Elle offre donc un peu plus d’autonomie, mais nécessite un temps de chargement légèrement plus long (46 minutes pour passer de 0 à 100 %).

Sur ce plan, les deux smartphones s’équivalent donc assez ; d’autant plus que la puce Snapdragon du Xiaomi 12 permet une bonne gestion de l’autonomie malgré les performances avancées de l’appareil.

Alors, POCO X4 GT ou Xiaomi 12 ?

Au final, cela dépend beaucoup de l’utilisation principale que vous souhaitez faire de votre futur smartphone. Si vous recherchez un smartphone pour le gaming, le POCO X4 GT est sans doute le meilleur choix. Plus abordable (à partir de 379,90 € hors promo), ce modèle est avant tout destiné à cet usage et possède ce qu’il faut pour.

Par contre, si vous recherchez un smartphone plus complet et plus équilibré avec lequel vous pouvez à la fois jouer, streamer et prendre des photos/vidéo en très haute qualité, il vous faudra prévoir un budget un peu plus conséquent pour le Xiaomi 12 (à partir de 899,90 € hors promo).

Quel que soit le modèle pour lequel vous optez, n’hésitez pas à profiter des soldes et autres promos en cours pour bénéficier de grosses remises sur chacun de ces smartphones.