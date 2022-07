Forfait mobile : Les promos des opérateurs de réseaux Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH !

Free Mobile, SOSH, Bouygues Telecom et RED by SFR affichent de jolies promotions régulièrement sur leur site en ligne. On vous propose aujourd'hui de découvrir les offres sans engagement du moment chez nos opérateurs de réseaux !

La série limitée Free Mobile 90Go à 9.99€

L'opérateur Free Mobile met actuellement en avant une série limitée avec 90Go à moins de 10€. Cette offre mobile sans engagement de durée est disponible jusqu'au 19 juillet prochain inclus. En craquant pour ce Free Mobile à 9.99€ par mois, vous bénéficiez d'une remise la première année d'abonnement ! Au-delà, cette série limitée évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G pour 19,99€ par mois.

Cet abonnement de téléphone vous offre 90Go de 4G/4G+ en France métropolitaine ainsi qu'un accès à Free WiFi en illimité ! Vous bénéficierez de 12Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Pour les communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS à volonté en métropole et depuis l'Europe et les DOM. Notons que les SMS sont aussi en illimité depuis la France vers les DOM.

Le forfait illimité RED 80Go à 13€

Vous avez jusqu'au 18 juilelt prochain 23h59, pour souscrire à l'offre RED 80Go en promotion à 13€ par mois ! En craquant pour ce forfait RED, vous profiterez de 80Go de données mobiles en France métropolitaine et pourrez utiliser jusqu'à 15Go en Europe et DOM.

En terme de communications, les appels, SMS et MMS sont illimités dans l'hexagone et en voyage en Europe et DOM.

Pour passer à vitesse 5G, RED vous propose son option 5G à 5€ par mois. Vous pourrez ainsi profiter des antennes du réseau de cinquième génération pour seulement 18€ par mois.

La Série Limitée B&You 80Go à 12,99€

Bouygues Telecom vous permet lui aussi de profiter d'un forfait sans engagement avec 80Go au prix de 12.99€ par mois. Cette offre mobile est disponible jusqu'au 26 juillet inclus. En optant pour ce forfait pas cher, vous disposerez donc de 80Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom en métropole dont 20Go à utiliser dans les départements d'Outre-mer et en Europe. Depuis la France, l'Europe et les DOM, vous pourrez profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages.

Le forfait SOSH d'Orange : 90Go à 13,99€

Chez SOSH, vous pourrez opter pour la série limitée 90Go pour la somme de 13,99€ par mois sans condition de durée. Pour saisir ce bon plan, vous avez jusqu' au 08 Août à 9h.

Pour ce qui est des services, vous pourrez naviguer sur Internet et utiliser vos applis préférées jusqu'à hauteur de 90Go depuis la France Métropolitaine et ce sur le réseau 4G d'Orange. Pour les voyageurs en Europe et DOM, une enveloppe data de 15Go est mise à dispostion. Vous pourrez par ailleurs communiquer à votre guise (appels, SMS et MMS) en France, en Europe et DOM.