Nouvelle promotion signée NRJ Mobile : un forfait inédit avec 100Go de 5G à 13€

C'est un forfait inédit que lance NRJ Mobile : 100Go de 5G au prix de 13€ par mois. Partenaire principal de la Hex League, l'opérateur veille à ce que les utilisateurs puissent suivre en toute sérénité la première ligue du championnat de Teamfight Tactics ! Découvrez dans cet article comment profiter de cette offre promotionnelle et quelles garanties vous sont proposées !

NRJ Mobile, partenaire de la Hex League

NRJ Mobile a lancé un forfait spécial à l'occasion de la première ligue française de Teamfight Tactics, appelée Hex League, qui se déroule les lundis et mardis du mois de juillet. Débuté le 5 juillet dernier, ce championnat court jusqu'au 1er août prochain.

Partenaire principal, l'opérateur a souhaité garantir aux passionnés du Teamfight Tactics de pouvoir suivre cet évènement en toute sérénité sur leur smartphone ! Pour ce faire, il propose un forfait inédit avec 100Go de 5G au tarif de 13€ par mois.

Pour profiter de cette offre mobile en promotion et disponible uniquement lors de la Hex League, il vous faudra saisir un code promo lors de la quatrième étape de votre souscription. Où trouver ce code promo ? Tout simplement en vous rendant sur la chaine Twitch de ShaunZ, ancien joueur professionnel du jeu renommé League of Legends.

Les garanties du forfait 100Go de 5G

Le forfait Woot 5G est en principe facturé à 18,99€ par mois. Grâce à la promotion du moment, vous pouvez en profiter pour la somme de 13€ par mois. Ce forfait vous permettra ainsi de surfer sur le net de manière optimisée à hauteur de 100Go avec le réseau 5G en France métropolitaine.

Vous êtes amené à voyager en Europe et dans les DOM ? L'opérateur prévoit jusqu'à 18Go d'internet utilisables depuis ces destinations.

Concernant les communications, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Enfin, sachez que le forfait 5G 100Go est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais.