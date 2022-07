Soldes : avec la troisième démarque le prix du Xiaomi Redmi Note 11 est complètement fou

Avec la troisième démarque des soldes, achetez l’incontournable Xiaomi Redmi Note 11 à prix complètement fou ! Une réduction de -17% affichée sur le site de l’enseigne Rakuten le rend moins cher de 43.01€. Si vous avez envie de connaître le prix de votre prochain smartphone Xiaomi, lisez vite la suite. On vous donne tous les détails de cette offre promotionnelle incroyable !

Pendant les soldes, le Xiaomi Redmi Note 11 est en promotion à -17%

Pour cette troisième démarque des soldes d’été 2022, les promotions sur les smartphones Xiaomi sont encore d’actualité ! Pour vous permettre de changer de smartphone à petit prix, nous vous avons sélectionné la meilleure offre pour acheter le Xiaomi Redmi Note 11 au prix le plus bas. L’enseigne Rakuten présente ce modèle avec une réduction immédiate de -17%. Ainsi, son prix chute de 43.01 €. Achetez le Redmi Note 11 pour 205.99€ au lieu de 249€. Il s’agit d’un smartphone neuf et d’une version européenne.

La seconde bonne nouvelle, en plus de profiter d’une belle remise, recevez également en cadeau 20.60€ sur votre cagnotte car chez Rakuten vos achats vous rapportent de l’argent. Utilisez facilement cette cagnotte lors de votre prochaine commande sur le site de ce marchand. La livraison gratuite et un paiement en plusieurs fois dès 51.50€ par mois sont deux services mis à votre disposition.

Avec un rapport qualité-prix imbattable, découvrez les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11en promo chez Rakuten est de couleur bleue. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas les dépôts de poussière et l'eau. L'écran Amoled du Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, propose une diagonale de 6,43 pouces, 2400 X 1080 px de définition et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sous le capot, ce portable est équipé de la puce Snapdragon 680, épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 11. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : le Redmi Note 11 embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 13 Mpx. Le Redmi Note 11 vous permettra également de lire ou éditer des vidéos en 1080p. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.