Realme GT 2 Explorer Master Edition, toujours prêt à partir en exploration avec son design inspiré des malles de voyage

La marque realme propose le smartphone GT Explorer Master Edition avec un dos créé en collaboration avec Naoto Fukasawa qui s’inspire du voyage et plus particulièrement des valises que l’on prend avec soi pour des escapades. Avec le realme GT 2 Explorer Master Edition, la marque va encore plus loin, pour proposer, cette fois-ci un appareil haut de gamme avec un dos résolument urbain qui trouve son inspiration auprès des anciennes malles de voyage. En voici tous les détails.

Dans l’univers de la téléphonie mobile, et plus particulièrement concernant le design, il n’est pas évident de se démarquer. Outre le fait de proposer différentes couleurs pour la coque arrière, les ingénieurs et designers s’efforcent de trouver des idées originales pour mieux se démarquer. Realme semble avoir trouvé un « certain » filon avec le designer Naoto Fukasawa qui a collaboré avec la marque pour concevoir le dos du realme GT Explorer Master Edition. En effet, celui-ci s’est directement inspiré des formes des valises que l’on prend avec soi pour voyager. L’appareil profite d’une texture particulière rappelant effectivement celle des bagages cabines avec des lignes concaves et convexes.

Comme prévu, Realme vient d’officialiser le modèle GT 2 Explorer Master Edition pour le marché chinois pour le moment mais gageons qu’il sera prochainement annoncé chez nous.

Un design vraiment disruptif pour ce realme GT 2 Explorer Master Edition

Le realme GT 2 Explorer Master Edition est décliné en trois coloris : Wilderness, Snowfield et Black Beach. La première version a été créée en collaboration avec le realme Design Studio et Jae-Jung qui a travaillé pour les marques The North Face et Ralph Lauren. Les finitions Wilderness du realme GT 2 Explorer Master Edition rappellent les authentiques malles de voyage. Les profils proposent une texture mate avec des rivets décoratifs et le dos profite d’un revêtement en cuir végétal écologique de première qualité.

Quelle fiche technique à bord ?

Techniquement, le realme GT 2 Explorer Master Edition profite de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. En outre, on peut également compter sur la présence d’un chipset d’affichage indépendant, X7 qui permet de gérer la fréquence de rafraîchissement de l’écran et la consommation d’énergie afin de trouver les meilleurs compromis, selon les circonstances d’utilisation des applications. Realme indique que cette puce prend en charge l’interpolation de la fréquence d’image pour un rendu encore plus fluide et agréable à l’œil. Au passage, notez que la mémoire vive installée dans l’appareil profite de la nouvelle norme LPDDR5X qui se veut être plus rapide que la norme LPDDR5 utilisée actuellement sur les smartphones haut de gamme. Le tout est refroidi par un système adéquat et il y a des gâchettes virtuelles HyperTouch avec retour tactile et effets lumineux pour ceux qui veulent s’adonner à des jeux de temps à autre. Le realme GT 2 Explorer Master Edition profite d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts ce qui fait dire à son fabricant qu’elle peut être totalement rechargée en 25 minutes.

Pour les photos et les vidéos, le realme GT 2 Explorer Master Edition embarque une configuration de 50+50+2 mégapixels.

Pour le moment, le realme GT 2 Explorer Master Edition n’est commercialisé qu’en Chine mais il pourrait bientôt être proposé en France. Là-bas, il est annoncé à un prix de 517 € pour la version 8+128 Go, 560 € pour 8+256 Go et 590 € pour la configuration 12+256 Go.

Realme GT 2 acheter au meilleur prix Amazon

470,65 € Amazon

Boulanger 479,00 € acheter Boulanger

Rakuten 479,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix