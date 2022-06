Le realme GT 2 Master Explorer Edition sera officialisé courant juillet

Le prochain smartphone haut de gamme de la marque realme livre petit à petit ses secrets et une affiche publiée par la société chinoise montre que l’appareil sera officiellement présenté en juillet.

Le smartphone realme GT 2 Master Explorer Edition est l’un des prochains mobiles de la marque chinoise. Il s’agit d’un modèle haut de gamme dont nous savons qu’il sera équipé du processeur le plus véloce du moment pour les smartphones sous Android, à savoir, un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Cela a été confirmé par Sky Li, le fondateur et CEO de la marque.

Une affiche qui montre que le mobile sera officiel en juillet

Comme beaucoup d’autres avant lui, le realme GT 2 Master Explorer Edition portant la référence RMX3551 a été repéré sur les listes de certification TENAA un peu plus tôt en juin signifiant que l’appareil serait prochainement officiellement présenté. C’est par la publication d’une affiche que l’on peut apprendre que le realme GT 2 Master Explorer Edition sera officialisé en juillet. Si cela permet de savoir quand aura lieu la présentation, l’affiche ne donne pas beaucoup plus de renseignements. Rappelons que nous attendons la présentation officielle du Xiaomi 12 Ultra le 5 juillet prochain qui sera également la date de l’officialisation du smartphone gaming Asus ROG Phone 6. Realme devrait prendre la parole un peu après, histoire de laisser passer le battage médiatique entourant ses deux produits attendus avoir d’avoir le champ un peu plus libre.

Realme GT 2 acheter au meilleur prix Amazon

479,00 € Amazon

Boulanger 479,00 € acheter Boulanger

Fnac 479,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Les caractéristiques techniques attendues pour le realme GT 2 Master Explorer Edition

Le realme GT 2 Master Explorer Edition est attendu avec un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un poinçon en haut, au centre. Il embarquerait une configuration photo de 50 mégapixels pour le capteur principal qui serait stabilisé optiquement et serait un modèle Sony IMX766 largement utilisé sur d’autres smartphones. Il y aurait également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un capteur de 2 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ et optimiser les portraits. Un capteur de 32 mégapixels serait là, en façade, pour se prendre en selfie. Le mobile disposerait d’une batterie de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 100 watts, comme le Honor Magic4 Pro, par exemple. Le smartphone pourrait avoir jusqu’à 12 Go de mémoire vive, sans compter la fonction RAM Extended pour venir puiser dans la mémoire de stockage dont la capacité maximale serait de 512 Go, selon la version choisie.