PROMOS : Deux forfaits mobiles pas chers valables à vie et trois autres à prix bas pendant un an

Vous voulez changer d'opérateur mobile pour réduire votre budget téléphone ? L'opérateur Syma Mobile propose un panel de forfaits sans engagement à prix cassés. Parmi les cinq offres affichées dans le catalogue de ce MVNO, deux sont proposées à prix réduits sans condition de durée et les trois autres sont en promotion pendant un an. Explications !

Un forfait mobile pas cher à vie ou pendant un an

Un forfait mobile avantageux à prix canon valable à VIE, c'est toujours possible chez Syma Mobile. Ce MVNO affiche en effet deux offres illimitées avec 15Go et 50Go dont le prix n'évoluera pas au bout de quelques mois. Elles sont disponibles à seulement 4.90€ et 6.90€ respectivement.

Si vous avez besoin davantage d'internet, vous pourrez alors vous tourner vers les autres formules de l'opérateur avec 70 et 100Go à prix réduits durant une année entière. Le forfait Syma 40Go présenté la semaine dernière est toujours affiché au prix de 5.90€ par mois pendant un an puis 8.90€.

Ces forfaits mobiles de 15 à 100Go sont sans engagement de durée, vous pourrez donc résilier à tout moment sans aucuns frais à votre charge. Pour profiter de ces promos Syma Mobile, vous avez jusqu'au 26 juillet inclus pour ouvrir une nouvelle ligne.

Quelle offre répond à vos besoins : 15Go, 40Go, 50Go, 70Go ou 90Go ?

Les cinq forfaits illimités proposés actuellement dans le catalogue Syma Mobile intègrent de l'illimité pour vos appels en France. Vous pourrez aussi échanger des SMS et MMS sans compter dans l'hexagone. Ces mêmes options de communications sont valables en voyage en Europe et DOM.

Vous pourrez également contacter sans compter les fixes de plus 100 destinations et les mobiles européens depus la France avec les forfaits 50, 70 et 100Go.

Pour l'internet mobile, Syma Mobile vous permet de profiter :