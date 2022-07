Ces trois maxi forfaits mobiles RED by SFR à prix mini expirent bientôt

Les trois maxi forfaits mobiles de l'opérateur RED by SFR en promotion expirent ce lundi 25 juillet à minuit. Il n'est pas trop tard pour vous équiper d'un abonnement mobile sans engagement de durée avec 80Go,120Go ou encore 200Go sur le réseau 4G ou 4G à prix mini !

Trois maxi forfaits mobiles à prix canon à saisir avant ce soir minuit

L'opérateur RED by SFR met en avant trois maxi forfaits mobiles sans engagement de durée à prix canon. Ces trois offres comprenant de gros quotas internet 80Go, 120Go ou encore 200Go sont disponibles jusqu'au lundi 25 juillet minuit.

Si vous voulez profiter de votre Smartphone cet été sans compter, il n'est pas trop tard pour vous abonner à l'une de ces séries limitée signées RED by SFR. Ces trois forfaits mobiles illimités à petit prix sont valables sur le réseau 4G de SFR ou encore en 5G à condition de souscrire à l'option vitesse 5G à 5€ par mois. Voici les tarifs de ces trois forfaits connectés :

80 Go en métropole + 15 Go depuis l'UE et DOM pour 13 € par mois (18€ en 5G)

120 Go en France + 15 Go depuis l'UE et DOM pour 15 € par mois (20€ en 5G)

200 Go dans l'hexagone + 20 Go depuis l'UE et DOM pour 19 € par mois (24€ en 5G)

En plus de ces volumes Web 80Go, 120Go ou encore 200Go, ces forfaits RED incluent les appels, SMS et des MMS illimités depuis la France, l'UE et les DOM.

Le mini forfait RED 5Go à 5€

L'opérateur RED by SFR a aussi pensé aux petits utilisateurs avec son forfait 5Go à seulement 5€ par mois. Ce forfait sans engagement regroupe l'essentiel à savoir les appels, SMS et MMS à volonté en métropole mais aussi lors de vos voyages en Europe et DOM vers ces mêmes zones et la France. Une enveloppe Web de 5Go est mise à disposition en France et 6Go en Europe et DOM.