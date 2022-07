Le smartphone pliant Xiaomi Mix Fold 2 et le Redmi K50s Pro passent leurs premières certifications en vue d’une sortie prochaine

Comme beaucoup avant eux et de nombreux après, les smartphones Xiaomi Mix Fold 2 et Redmi K50s Pro viennent d’être aperçu dans les listes des certifications TENAA qui valident les appareils électroniques en Chine signifiant une présentation dans les prochaines semaines, au pire quelques mois. En voici tous les détails.

Comme les autres fabricants de smartphones, la marque Xiaomi travaille sur des modèles pliants. Le premier du genre était le Mi Mix Fold qui a été officialisé en mars 2021 mais uniquement pour le marché chinois. Il a fait une rapide apparition lors du MWC de Barcelone cette année mais il n’est toujours pas disponible en France et, un peu avant, nous évoquions déjà l’idée selon laquelle Xiaomi travaillait sur un deuxième modèle de smartphone pliant. Plusieurs mois sont passés et c’est seulement maintenant que l’on entend effectivement parler du successeur du Mi Mix Fold qui serait le Mix Fold 2 (Xiaomi ayant décidé entre-temps d’abandonner le préfixe Mi sur ses appareils).

Quelles bases de configuration pour le Xiaomi Mix Fold 2 ?

L’une des dernières listes de l’organisme TENAA chargé de valider la certification des appareils électroniques en Chine révèle que le Mix Fold 2 est passé par là. Selon le rapport, le smartphone qui porte la référence 22061218C serait décliné en plusieurs versions de 12+512 Go ou de 12 Go+1 To. Il disposerait d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Cela pourrait effectivement correspondre aux caractéristiques techniques du Mix Fold 2 étant donné que la première version profite de composants haut de gamme, limitant les compromis. Parallèlement, d’autres sources pensent savoir que l’appareil pourrait supporter la charge à 67 watts et qu’il serait équipé d’écrans internes et externes ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Un smartphone Xiaomi Redmi K50s Pro aussi en préparation ?

La liste TENAA met également à jour quelques caractéristiques techniques d’un autre mobile de la marque Xiaomi. Référencé sous le numéro 22081212C, il s’agirait d’un mobile Redmi K50s Pro qui pourrait porter un autre nom lors de sa sortie en Chine mais aussi à l’international. Il serait doté d’un capteur photo de 200 mégapixels et profiterait d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec deux déclinaisons : 8+128 Go ou 12+256 Go. Il pourrait disposer d’une batterie de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 120 watts, comme le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, le Xiaomi 11T Pro ou le Xiaomi 12 Pro, par exemple.

Le fait de voir passer ces smartphones auprès de la TENAA signifie qu’il ne reste plus longtemps à patienter avant une présentation officielle de la part de la marque.

