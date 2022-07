Les smartphones Huawei Nova 10 et Nova 10 Pro sont désormais officiels mais limités à la 4G

La marque Huawei a profité de ce début d’été pour présenter officiellement les nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Nova 10 et Nova 10 Pro. Ils sont annoncés pour le moment uniquement pour le marché chinois et devraient faire l’objet d’une présentation un peu plus tard pour notre marché. En voici tous les détails.

Comme prévu, la marque Huawei a organisé un événement virtuel pour présenter ses nouveaux téléphones portables de milieu de gamme, les Nova 10 et Nova 10 Pro. Actuellement, le smartphone Huawei Nova 9 est disponible ainsi que le modèle Nova 9 SE. En Chine, il faut aussi désormais compter sur ces deux nouveautés. Les deux mobiles proposent un design similaire. La version Pro est très légèrement plus grande que la version standard et propose un bloc d’optiques qui ressort un peu plus que sur le Nova 10. Ils sont tous les deux déclinés en argent, noir, violet ou vert.

Quelles caractéristiques techniques pour le Huawei Nova 10 Pro ?

Le Huawei Nova 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et affichant une définition de 1200x2652 pixels. Le mobile est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G version 4G (Huawei ne pouvant pas utiliser les technologies 5G intégrées dans la puce originelle). Elle est associée à 8 Go de mémoire. On peut compter sur une mémoire interne d’une capacité de 128 ou 256 Go, selon la version choisie.

Pour la partie photo, il y a un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 avec un capteur de 8 mégapixels pour les photos prises en mode ultra grand-angle et il y a également un capteur pour optimiser les portraits en calculant la profondeur de champ. Pour les selfies, la version Nova 10 Pro profite de deux caméras, l’une de 60 mégapixels pour les photos ultra grand-angle et l’autre de 8 mégapixels. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à l’avant.

La batterie a une capacité de 4500 mAh pouvant supporter la charge à 100 watts afin d’assurer une recharge plutôt rapide. Le Nova 10 Pro mesure 164,24x74,45 mm pour 7,88 mm d’épaisseur avec un poids de 191 grammes.

Le smartphone Huawei Nova 10 Pro est annoncé, pour la Chine, à un prix de 540 € HT pour la version 128 Go et 580 € HT avec 256 Go d’espace de stockage interne. Les prix seront très probablement revus à la hausse lors de la disponibilité du produit en France.

Une fiche technique un peu plus modeste pour le Huawei Nova 10

Le smartphone Huawei Nova 10, pour sa part, est donc plus compact, mesurant 162,18x73,91 mm pour un profil de 6,88 mm et un poids de 168 grammes. Il embarque un écran légèrement plus petit que la version Pro soit 6,67 pouces sur une dalle AMOLED aussi incurvée avec une définition légèrement moindre, de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il est équipé du même chipset que la version Pro avec 8 Go de mémoire vive aussi et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Pour la configuration photo, elle est identique à celle du Nova 10 Pro sauf à l’avant où le Nova 10 n’a qu’un seul capteur, de 60 mégapixels. Le mobile fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 66 watts.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 10 est annoncé pour le marché chinois à un prix de 400 € HT pour la version avec 128 Go d’espace de stockage et à 440 € HT pour avoir 256 Go. Là aussi, les tarifs devraient être supérieurs lorsqu’ils seront disponibles en France. Nous attendons la date de disponibilité pour notre marché.