Top 3 des forfaits mobiles 80Go dès 7.99€ par mois avec Cdiscount Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR

Découvrez notre top 3 des forfaits mobiles avec 80Go de data proposés par les opérateurs Cdiscount Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR : sans engagement et en promotion à partir de 7,99€ par mois ! Ces offres sont encore disponibles jusqu'au début du mois d'août ; c'est le moment de vous faire plaisir !

Cdiscount Mobile : une série limitée à 7,99€

Disponible jusqu'au 2 août prochain inclus, l'offre à durée limitée de Cdiscount Mobile fournit 80Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine pour la somme de 7,99€ par mois ! Ce tarif préférentiel est valable 1 an à compter de la date de souscription avant de retrouver le prix mensuel de base, à savoir 12,99€.

Avec ce forfait pas cher, vous profiterez d'une enveloppe data de 12Go (incluse) pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Europe* et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein

Bouygues Telecom : une série spéciale B&You à 13,99€

Chez Bouygues Telecom, vous avez jusqu'au 7 août, 23h59, pour souscrire à son offre B&You 80Go à 13,99€ par mois. Nul besoin de s'inquiéter pour votre budget de téléphonie mobile, ce tarif restera valable même après la première année d'abonnement !

Ce forfait B&You vous permettra de disposer de 80Go en France métropolitaine. Si vous êtes amené à vous déplacer en Europe et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 20Go. L'usage de ces gigas sera néanmoins déduit de votre enveloppe data globale. Concernant les communications, vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE bénéficieront de l'illimité.

RED by SFR : un forfait RED à 14€

De son côté, RED by SFR propose un forfait RED avec 80Go d'internet en France métropolitaine au prix de 14€ par mois. Cette offre promotionnelle valable jusqu'au 8 août inclus vous fournit 15Go supplémentaires pour naviguer sur la toile depuis l'UE et les DOM et vous donne la possibilité de communiquer à votre guise depuis l'ensemble des destinations précitées.

Pour agrémenter votre offre mobile, vous pouvez par ailleurs souscrire à deux options :