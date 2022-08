OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro : les différences

Extérieurement, il est assez difficile de distinguer le OnePlus 10 Pro du OnePlus 10T puisqu’ils arborent à peu près la même organisation pour les capteurs au dos avec 4 cercles assez imposants dans le coin supérieur. Ils sont aussi hauts, l’un que l’autre mesurant 163 mm. Le OnePlus 10T est un petit peu plus large avec 75,37 mm contre 73,9 mm et il est aussi légèrement plus épais : 8,75 mm contre 8,6 pour le OnePlus 10 Pro. Comptez environ 3 grammes de plus pour la version 10T alors que le OnePlus 10 Pro fait 200 grammes sur la balance. Pourtant la batterie de ce dernier a plus de capacité puisqu’elle propose 5000 mAh contre 4800 mAh pour le OnePlus 10T. Toutefois, ce dernier à l’avantage de se recharger beaucoup plus rapidement puisqu’il supporte la charge à 150 watts contre 80 watts pour le OnePlus 10 Pro. Cependant, la version Pro peut se charger sans fil et proposer la charge inversée ce dont n’est pas capable le OnePlus 10T.

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant des deux, c’est le OnePlus 10T qu’il faut choisir étant donné qu’il embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 installée dans le OnePlus 10 Pro. Ce dernier est proposé avec 8 ou 12 Go de mémoire vive alors que le OnePlus 10T est décliné avec 8 ou 16 Go, lui conférant ainsi une plus grande fluidité avec la dernière version pour passer d’une application à une autre en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Les deux sont disponibles avec 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie et impossible d’insérer une carte mémoire micro SD pour aller plus loin. En termes de connectivité, les deux smartphones offrent les mêmes services à savoir une compatibilité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth et NFC. Aucun n’a de port audio jack pour brancher un casque. Les deux lecteurs d’empreinte digitale sont installés sous l’écran.

Quel écran est le plus remarquable et quelles configurations pour les photos ?

En ce qui concerne l’affichage, les deux écrans sont de type AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces supportant le format HDR10+. Celui du OnePlus 10 Pro a l’avantage d’être LTPO 2.0 et incurvé ce qui lui permet de pouvoir passer d’une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz au maximum alors que l’écran du OnePlus 10T passe de 60 à 90 vers 120 Hz si nécessaire. En outre, il propose une définition plus faible : 1080x2412 contre 1440x3216 pixels (au maximum) pour le OnePlus 10 Pro.

Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 10 Pro est mieux équipé avec un capteur principal Sony IMX789 à 7 lentilles stabilisé optiquement de 48 mégapixels associé à un objectif Samsung JN1 de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 150 degrés et un dernier capteur de 8 mégapixels téléobjectif stabilisé optiquement avec un zoom optique 3,3x. De son côté, le OnePlus 10T embarque le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels doublement stabilisé optiquement et numériquement avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Les appels vidéo et les selfies sont réalisés depuis un capteur de 16 mégapixels à l’avant du OnePlus 10T contre un module de 32 mégapixels, le Sony IMX615 de 32 mégapixels.



Les deux smartphones fonctionnent sous Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1. Le OnePlus 10 Pro sera le premier à recevoir la nouvelle version d’OxygenOS 13 et le OnePlus 10T en profitera quelques mois plus tard.