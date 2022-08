Découvrez la nouvelle promo Forfait Free Mobile à prix canon !

L'opérateur Free Mobile propose une nouvelle promotion valable jusqu'au 16 Août inclus. Le nouveau forfait sans engagement en série limitée propose une enveloppe Web de 90Go ainsi que les communications illimitées à prix canon. Quelles sont les modalités ? Comment en profiter ? On vous donne tous les détails

Faites des économies avec la série limitée Free Mobile 90Go à prix réduit !

Vous voulez faire des économies tout en profitant d'un max d’avantages avec votre nouveau forfait mobile ? Venez découvrir la série limitée Free Mobile à prix canon pour une période de 12 mois. Ce forfait pas cher inclut chaque mois un quota internet intéressant pour profiter de son Smartphone et de toutes ses applications préférées sans compter. Vous bénéficierez en effet de 90 Go de données mobiles en 4G/4G+ à consommer sur l’ensemble du réseau Free en France métropolitaine. Si vous dépassez le volume autorisé, vous pourrez continuer à utiliser l'internet mobile mais à vitesse réduite jusqu’à la prochaine échéance. Par ailleurs, vous pourrez vous connecter vous connecter au réseau wifi Free sans limite en France. Pour ce qui est de l'internet en voyage, cette offre vous permettra de consommer jusqu'à hauteur de 10Go par mois en Europe et DOM.

En matière de communications, cette offre comprend :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

Appels, SMS, MMS illimités depuis l'Europe et DOM

Avec cette série Free Mobile 90 Go, vous disposerez d'un accès Premium à l’application Free Ligue 1.

Quelles sont les modalités ?

Cette série limitée Free est proposée à seulement 11,99 €/mois pendant la première année jusqu'au 16 Août inclus dans le cadre d'une nouvelle souscription. Ce forfait mobile est sans engagement de durée, vous pourrez changer à tout moment sans frais. Vous pouvez également demander à conserver votre numéro de mobile en renseignant votre code RIO à la commande. A l'issue des 12 premiers mois, cette offre évolue vers le forfait Free 5G. Celui-ci est facturé à 19,99 €/mois ou encore à tarif réduit avec une Freebox ( 9.99€ avec la Freebox Pop ou 15.99€ avec une autre BOX Free).