Galaxy A13 : un smartphone Samsung en promotion à moins de 200€ !

Avec cette promotion découverte sur le site de Boulanger, offrez-vous un smartphone Samsung récent à moins de 200€ ! Grâce à une réduction immédiate, le prix du Samsung Galaxy A13 n'a jamais été aussi bas. On vous dévoile tout de suite son prix et tous les détails de cette offre promotionnelle.

Le prix du Samsung Galaxy A13 n'a jamais été aussi bas

Vous êtes à la recherche de la meilleure promotion smartphone ? L'offre que nous avons découverte sur le site de Boulanger devrait vous plaire. Même avec un budget inférieur à 200€, vous pouvez vous faire plaisir avec un smartphone récent mais surtout performant. L'enseigne Boulanger propose le Samsung Galaxy A13 avec une réduction de -10%. Ainsi, son prix chute de 20€. Vous pouvez acheter le Galaxy A13 à 179€ seulement au lieu de 199€. Ce smartphone sera parfait pour attaquer la rentrée de septembre sous de bonnes ondes.

En cadeau, Boulanger vous offre un chargeur secteur compatible avec votre futur téléphone et si vous choisissez le retrait en magasin, une protection d'écran vous sera également offerte. Deux cadeaux qui font vraiment plaisir et qui vous permettront de profiter pleinement de votre Samsung Galaxy. Le paiement en plusieurs fois ainsi que la livraison gratuite sont mis à votre disposition.

Toutes les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A13

Le Samsung Galaxy A13 en promotion est noir. Il pèse 195 g et mesure 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. L'appareil inclut deux emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le Galaxy A13, smartphone de Samsung, est doté d'une dalle TFT avec 6,60 pouces de diagonale, une définition de 1080 X 2408 px et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 850, épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 64 Go. Le mobile est équipé d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le portable est équipé de la 4G. Android 12 est installé sur l'appareil. Au niveau de l'autonomie, ce smartphone est doté de la charge rapide 15 W. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Pour vos photos et vidéos, le Galaxy A13 embarque quatre objectifs, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, le portable est capable d'enregistrer en 1080p. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité.