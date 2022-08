Obtenez un forfait mobile 50Go à partir de 6.90€ avec les opérateurs La Poste Mobile, Syma Mobile, Cdiscount Mobile et Coriolis

Cdiscount Mobile : 50Go à 7€ sans condition de durée

Le forfait Cdiscount Mobile 50Go est proposé au prix fixe de 7€ par mois. Le tarif de cette offre mobile sans engagement de durée ne subira pas de hausse de prix au bout de quelques mois. Pour en profiter, vous avez jusqu'au 16 Août pour ouvrir une nouvelle ligne.

Ce forfait pas cher vous permettra d’utiliser jusqu'à 50Go d'internet en France métropolitaine et de profiter de 11Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Depuis ces mêmes zones, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter. Les appels, SMS et MMS sont illimités également en métropole.

La Poste Mobile : un mois d'abonnement offert

Le forfait SIM 50Go de La Poste Mobile bénéficie jusqu'au 31 août inclus d'une offre promotionnelle. Grâce au code promo ETE22, l'opérateur vous offre le premier mois d'abonnement ainsi que votre carte SIM (remboursement effectif sur votre facture du mois d'octobre) !

Ce forfait pas cher vous permettra de profiter de 50Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et d'apprécier les 10Go (inclus) fournis pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. L'option 5G est disponible pour 5€ supplémentaires chaque mois.

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez communiquer comme bon vous semble. En Métropole, vos appels (hors Visio) et vos SMS en direction des DOM profiteront également de l'illimité.

Syma Mobile : un tarif garanti à vie

L'opérateur Syma Mobile propose jusqu'au 16 août prochain, 23h59, un forfait avec 50Go d'internet en France métropolitaine au prix de 6,90€ par mois, tarif préférentiel garanti à vie !

Avec ce forfait, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 7Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers les DOM et, plus largement, dans l'Union européenne ainsi qu'en Islande, Norvège ou encore au Liechtenstein.

Vous profiterez par ailleurs gratuitement de l'option "appels internationaux" et de l'illimité pour vos communications émises depuis les zones précitées comme depuis la Métropole (appels/SMS/MMS illimités vers les DOM).

Coriolis Telecom : un forfait à prix réduit pendant 1 an

Chez Coriolis Telecom, le forfait 50Go bénéficie d'une remise mensuelle de 6€ la première année d'abonnement jusqu'au 16 août inclus ! Ainsi, vous profiterez de 50Go en France métropolitaine pour la somme de 6,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€.

Outre les 50Go utilisables depuis la Métropole, l'opérateur vous fournit jusqu'à 11Go, inclus, pour votre connexion internet à l'étranger (UE/DOM).

Ce forfait vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages à votre convenance aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM. Notez que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront facturés au tarif en vigueur.