Lancement du Xiaomi MIX Fold 2 : la réponse cash de Xiaomi à Samsung

Xiaomi MIX Fold 2 : le smartphone pliant le plus fin du monde !

Comme l’annonçaient les rumeurs de ces dernières semaines, le nouveau smartphone pliable de Xiaomi joue avant tout la carte de la finesse et de la légèreté. Avec seulement 5,4 mm d’épaisseur et 262 grammes sur la balance, le Xiaomi MIX Fold 2 s’auréole directement du titre de smartphone pliant le plus fin du marché. A peine plus épais qu’un port USB-C, la nouvelle vedette du segment coiffe au poteau le Galaxy Z Flip 4 (6,9 mm), mais aussi le Galaxy Z Flip 4 (6,3 mm). De plus, bien que plus fin, le Xiaomi MIX Fold 2 conserve la solidité de son prédécesseur et s’annonce plus résistant que les deux modèles pliants phares de Samsung.

Des écrans plus grands et plus performants

Le fabricant chinois fait également évoluer la taille et les performances des deux écrans de son smartphone pliable. Le nouveau venu se dote ainsi, à l’intérieur, d’un écran AMOLED de 8,02 pouces avec une résolution d’affichage en 2K+ (2160 x 1914 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Il s’agit en fait de la même dalle que celle qui équipe le Galaxy Z Fold 4, avec des dimensions plus généreuses. Compatible HDR10+ et Dolby Vision, cette dalle bénéficie par ailleurs d’une luminosité maximale de 1 300 nits qui garantit un confort visuel optimal. A l’extérieur, on passe de 6,52 pouces sur le Xiaomi Mi MIX Fold, à 6,56 pouces en Full HD+ (1080 x 2520 pixels), avec un taux de rafraîchissement fixe de 120 Hz (contre 90 Hz avant). Protégé par du verre Gorilla Glass Victus, cet écran externe est lui aussi compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec un pic de luminosité à 1 300 nits.

Nouvelle puce, nouvel équipement photo

Sous la coque, le MIX Fold 2 de Xiaomi adopte assez naturellement, la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8+ Gen 1. Avec 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de mémoire interne UFS 3.1, il s’aligne sur le même niveau de performances que le Galaxy Z Fold 4.

Côté photo, Xiaomi améliore également son arsenal, en adoptant un objectif IMX766 de 50 mégapixels en guise de capteur principal pour sa caméra arrière. Un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 2x complètent cet équipement qui permet de filmer en 8K à 24 ou 30 images par seconde. Pour les selfies, le Xiaomi MIX Fold 2 reprend le même capteur de 20 mégapixels que son prédécesseur.

Autonomie sacrifiée ?

En passant de 5020 mAh sur le premier MIX Fold à 4500 mAh sur cette nouvelle génération, Xiaomi suscite quelques inquiétudes sur l’autonomie de la batterie de son nouveau champion. Mais le fabricant se montre rassurant sur cet aspect, misant notamment sur la nouvelle puce, mais aussi sur des composants avec une meilleure efficacité énergétique. Pour ce qui est de la recharge rapide par contre, rien ne change. Le nouveau smartphone pliant de Xiaomi conserve la recharge rapide filaire à 67 W qui permet de faire le plein d’énergie en 40 minutes environ.

Disponible uniquement en Chine !

Et oui ! Malheureusement, comme son aîné, le Xiaomi MIX Fold ne sera pas commercialisé sur le marché français. Il est disponible uniquement en Chine à un prix qui démarre autour de 1 290 euros pour sa version 12/256 Go.