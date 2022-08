Dernier jour de promotion sur les forfaits B&You dès 4.99€ de Bouygues Telecom : de 1Go à 120Go

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres B&You de Bouygues Telecom ! De 1Go à 120Go d'internet à moins de 15€ par mois et sans engagement ; venez découvrir dans cet article ces offres promotionnelles disponibles encore jusqu'à ce soir !

Les forfaits B&You de Bouygues Telecom : une exclusivité web

Bouygues Telecom met à disposition, depuis quelques jours déjà, trois forfaits B&You bénéficiant d'un tarif préférentiel valable même au-delà de la première année d'abonnement. De 1Go à 120Go d'internet en France métropolitaine, ces trois offres promotionnelles sont encore valables, mais seulement jusqu’à ce soir, 23h59 !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Aussi, au moment de souscrire aux forfaits B&You 80Go et 120Go, vous pouvez faire le choix d'étoffer votre offre mobile avec différentes options payantes et sans engagement telles que la 5G à 3€ par mois, Cafeyn à 3,99€ par mois (1er mois offert) ou encore l'Équipe à 9,99€ par mois (1er mois offert).

Les offres B&You : de 1Go à 120Go

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine comme depuis les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. Notez toutefois que l'illimité ne sera pas disponible pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM (facturation au tarif en vigueur).

La première offre B&You, à 4,99€ par mois, vous propose 1Go en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM).

Si vous souhaitez profiter de plus data, vous pouvez opter pour l'une des offres suivantes : le forfait B&You avec 80Go à 12,99€ par mois ou le forfait B&You avec 120Go à 14,99€ par mois.

L'un comme l'autre vous permettra de disposer de 20Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM.