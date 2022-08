Samsung Galaxy A53 5G : voici où le trouver au prix le plus bas aujourd’hui !

Le Samsung Galaxy A53 5G est moins cher sur la boutique Samsung d’Amazon

Voici encore un bon plan smartphone à ne pas rater ! Encore proposé à 429€ sur le site de Samsung, le Galaxy A53 5G est tout de même possible de le trouver à un prix plus bas en ce moment. Sur la boutique Amazon du constructeur Samsung lui-même, ce smartphone est 68.30€ moins cher. Foncez vite sur le site d’Amazon pour acheter le Galaxy A53 au prix de 360.70€ au lieu de 429€. A un tarif aussi bas, il ne devrait pas rester très longtemps en ligne. Alors n’hésitez pas trop longtemps.

De plus, le marchand vous propose une livraison à domicile gratuite et rapide. Il est également possible de payer ce téléphone en 4 fois. Cela peut vous permettre de lisser cette dépense sur 4 mois tout en profitant d’un smartphone performant.

Une fiche technique solide pour le Samsung Galaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G en vente à 360€ est de couleur noire. Il pèse 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Le Galaxy A53 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,50 pouces et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Sous le capot, le portable opte pour une puce Exynos 1280, appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Sur le plan du réseau et de la connectivité, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile est livré avec la version Android 12. Pour charger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 25 W. Côté autonomie, sa batterie est équipée d'une capacité de 5 000 mAh.

Le Galaxy A53 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du troisième objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant a quant à lui une résolution de 32 Mpx. Le Galaxy A53 5G vous permettra aussi d'éditer ou enregistrer vos clips vidéo en 4k. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.