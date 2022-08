Comment surfer sur le Web à grande vitesse et à petits prix aujourd'hui ?

Petits comme grands, nos besoins en connexion Internet ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Aujourd’hui, on veut tous plus de data et des débits toujours plus élevés, pour des prix les plus petits possibles. Heureusement, les technologies et les offres en la matière se sont, elles aussi, beaucoup bonifiées. Ainsi, à condition de faire les bons choix, il est désormais possible de profiter d’une connexion internet très haut débit à prix raisonnable à la maison, mais aussi sur son mobile.

Un forfait internet avec la fibre pour la maison

Pour bénéficier de la connexion Internet à domicile, le réseau de fibre optique (FTTH ou THD) est le meilleur choix. Il permet aujourd’hui d’atteindre des débits fulgurants : jusqu’à 500 Mbits/seconde en débit ascendant et jusqu’à 8 Gb/s en débit descendant chez les meilleurs opérateurs.

Avec de tels débits, vous pouvez télécharger des vidéos en quelques secondes, streamer de la musique et des films en toute fluidité, ou encore jouer en réseau sur le web.

Pour en profiter, il suffit de souscrire à un forfait fibre après avoir effectué un test d’éligibilité de votre ligne. En fonction de l’opérateur et de l’offre pour laquelle vous optez, vous pouvez alors bénéficier de :

• Un accès internet très haut débit en illimité via une Box Internet ;

• Le WiFi sur les appareils mobiles (smartphones, tablettes, PC portatifs) ;

• Un bouquet TV avec des dizaines de chaînes sur mobile et/ou sur téléviseur ;

• La téléphonie illimitée depuis le téléphone fixe relié à la Box.

Divers services supplémentaires peuvent également être inclus à ces forfaits Internet avec la fibre.

Un forfait mobile 5G pour rester connecté partout

Afin de ne pas dépendre uniquement de l’accès Internet à domicile et de surfer sur le web en toute liberté pendant vos déplacements, un forfait mobile est indispensable.

A cet effet, les opérateurs mobiles français proposent aujourd’hui différentes offres permettant de profiter de la 5G, la dernière génération de réseau mobile. Pour les utilisateurs résidant dans les zones couvertes, c’est la promesse d’une connexion mobile ultra-rapide (jusqu’à 2 Gb/s de débit théorique), avec toute une panoplie de services, ainsi que de grosses économies à la clé.

Parmi les réseaux 5G les plus étendus de France, il y a notamment celui de SFR qui, à travers sa marque digitale RED By SFR, propose des forfaits mobiles tout-en-un à des tarifs très avantageux. Spécialisé dans les offres sans engagement, ce fournisseur propose également des formules en 4G/4G+ dans les zones non encore couvertes par la 5G.

Par ailleurs, chaque forfait mobile sans engagement RED by SFR est commercialisé à prix fixe. Contrairement à ce que proposent la plupart des concurrents, le prix de votre forfait mobile ne change donc pas après la première année.

De quoi faire des économies durablement grâce, en plus, aux autres services inclus dans ces offres :

• Les appels et SMS illimités depuis et vers toute la France métropolitaine ;

• Un volume web mensuel dédié pour vous connecter à Internet en haut débit pendant vos courts séjours en Europe et dans les DOM ;

• L’illimité pour vos appels et messages depuis ces zones.

Enfin, n’hésitez pas à sauter sur les promos qui sont régulièrement organisées, aussi bien sur les forfaits Box Internet que sur les forfaits mobiles afin de profiter du très haut débit encore moins cher !