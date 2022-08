Forfait Mobile : voici les 4 meilleures promotions dès 4.99€ pour la rentrée

Vous payez trop cher votre forfait mobile ? Alors il est temps d'en changer ! Voici les 4 meilleures offres mobile du moment à partir de 4,99 € des opérateurs YouPrice , Cdiscount Mobile , Prixtel et Syma Mobile que nous sommes en mesure de vous présenter. Découvrez quel forfait propose le plus de data et à quel prix. Restez bien accrochés, car vous allez percer les secrets de l'abonnement de téléphone le plus conforme à vos attentes.

Le méga forfait 70 Go de Prixtel à 7,99 €/mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile 70 Go, voilà une promotion qui ne vous laissera pas sur votre faim. Rendez-vous chez Prixtel pour bénéficier de cette super bonne affaire. Avec ses 70 Go de data sur le réseau de SFR, et ce, en métropole, le forfait Prixtel va vous séduire. Si cette offre mobile illimitée vous convainc, vous aurez également tout le loisir de naviguer sur internet avec une enveloppe de 20 Go depuis les Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. De plus, avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE, cet abonnement mobile sans engagement a tout pour vous séduire.

Jusqu'au 23 août, ce forfait de téléphone 4G+ vous est proposé au très bon prix de 7,99 €/mois, puis à 10,99 €/mois au bout de 12 mois.

L'offre mobile avec 50 Go de Syma Mobile

Avec son forfait de téléphone 50 Go, Syma Mobile a sorti le grand jeu ! L'abonnement Syma Mobile comprend 50 Go de data sur le réseau de SFR en France métropolitaine. Si ce forfait mobile illimité vous intéresse, vous pourrez bénéficier en plus de 7 Go de data (inclus) depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer ou depuis l'UE.

Son tarif ? À peine 6,90 €/mois au lieu de 9,90 €/mois sans condition de durée, pour un max d'avantages !

40 Go en promo chez Cdiscount Mobile !

Avec son forfait de téléphone 40 Go, Cdiscount Mobile n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Avec ses 40 Go de data sur le réseau de Bouygues, et ce, dans l'Hexagone, le forfait Cdiscount Mobile ne manquera pas de vous convaincre. De plus, si vous souscrivez à cette offre mobile illimitée, vous profiterez de 9 Go de data depuis les DOM et depuis l'UE. Les services offerts par ce forfait de téléphone sans engagement comprennent en plus des appels, SMS et MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Jusqu'au 23 août, cet abonnement de téléphone 4G est disponible au super tarif de 4,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 9,99 €/mois.

11 Go à 5,49 €/mois : découvrez le forfait mobile d'YouPrice !

Nous allons vous présenter une promo pour une offre mobile 11 Go ! Ce bon plan est à saisir chez YouPrice ! Avec ses 11 Go de data sur le réseau d'Orange, mais également ses appels, SMS et MMS illimités (services disponibles dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne), l'abonnement YouPrice va en séduire quelques-uns.

Ce forfait de téléphone illimité vous est offert au prix phénoménal de 5,49 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 9,99 €/mois.