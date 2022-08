Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 : quelles sont les différences ?

Ce mercredi 10 août 2022, Samnsung a dévoilé officiellement son nouveau Galaxy Z Fold 4 qui succède au Galaxy Z Fold 3 en qualité de smartphone pliant Premium de la marque. Et alors que les précommandes sont déjà ouvertes, il est tout à fait naturel de s’interroger sur les différences entre ces deux modèles. On fait le point ici.

Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 : Des designs quasi identiques

A première vue, il est difficile de distinguer le Galaxy Z Fold 4 de son aîné. Les deux smartphones pliants possèdent en effet pratiquement le même look. Ils s’articulent tous les deux autour d’une charnière flexible en aluminium Armor. Celle du nouveau modèle est toutefois légèrement plus fine, bien que plus résistante. Ce qui permet au Galaxy Z Fold 4 d’être un tout petit plus léger (263 g contre 271 g), mais également plus maniable que son prédécesseur. Notons également un petit élargissement de 3 petits millimètres qui sont repris sur la longueur. Le Z Fold 4 est ainsi légèrement plus court et plus large que son aîné. Mais cela se ressent à peine !

Certifié IPX8 au même titre que le Galaxy Z Fold 3, le nouveau smartphone pliant vedette de Samsung gagne par ailleurs en résistance, avec du verre Gorilla Glass Victus Plus sur ses deux faces, à la place du Gorilla Glass Victus.

Enfin, côté coloris, le Galaxy Z Fold 4 offre quatre nouveaux choix : Ivoire, Noir, Anthracite, ainsi que le Bordeaux disponible uniquement sur le Samsung Store.

Les différences entre les Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3 côté écrans

Sur ce point aussi, quelques différences, bien qu’infimes, peuvent être relevées entre ces deux smartphones. La première concerne la dalle interne qui est un peu plus fine et dont le pli est légèrement moins visible. Les écrans conservent les mêmes dimensions : 6,2 pouces pour l’écran extérieur et 7,6 pouces pour l’écran flexible interne une fois déplié. Ce sont tous les deux des AMOLED avec un taux de rafraîchissement dynamique ajustable jusqu’à 120 Hz.

Toutefois, en raison des légères modifications de dimensions, les résolutions d’affichage divergent un peu. De plus, Samsung teste sur le Galaxy Z Fold 4, de nouveaux ratios qui se rapprochent de plus en plus du format carré.

Nouvelle puce plus performante

Assez naturellement, le nouveau fleuron technologique de Samsung se dote de la toute dernière puce de Qualcomm : la Snapdragon 8+ Gen 1. Gravé en 4 nm avec une fréquence d’horloge maximale de 3,2 GHz, ce processeur est plus puissant que le Snapdragon 888 qui équipe son prédécesseur. Il gère par ailleurs beaucoup mieux la surchauffe et l’utilisation de la batterie. Côté mémoire, c’est une RAM de 12 Go qui équipe les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 4, avec 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Mais le nouveau-né de Samsung propose également une nouvelle déclinaison avec 1 To de mémoire interne.

Un nouveau capteur photo qui promet

La triple caméra qui équipe le dos du Galaxy Z Fold 4 se différencie de celle de son aîné par son capteur grand-angle de 50 mégapixels qui remplace l’ancien de 12 mégapixels. Plus avancé, il promet des photos plus lumineuses et plus détaillées, ainsi que des vidéos plus stables.

Le zoom optique du téléobjectif passe par ailleurs de 2x à 3x pour des photos longue distance de meilleure qualité.

La même batterie, mais avec plus d’efficacité

Ces deux smartphones pliants embarquent une batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide filaire à 25 W. Le Galaxy Z Fold 4 se charge cependant plus vite que son aîné grâce notamment à sa nouvelle puce. De plus, le nouveau fleuron coréen profite d’une meilleure vitesse de recharge sans fil (15W contre 11 W).

Ce qu’il faut retenir

Au total, les différences entre les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3 ne sont pas vraiment nombreuses. Elles concernent essentiellement l’adoption d’une nouvelle puce plus performante et l’affinement de la charnière du nouveau modèle.

Précisons enfin, que côté prix, Samsung reprend les mêmes tarifs de lancement que ceux de l’année dernière pour le Galaxy Z Fold 4…

