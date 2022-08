Forfait mobile flexible Prixtel: payez juste ce que vous consommez

Vous trouvez que vous payez trop cher pour un forfait mobile que vous n’utilisez que trop peu pendant certaines périodes ? Ou alors, vous aimeriez pouvoir consommer plus de data au cours de certains mois sans avoir à payer de grosses factures de hors-forfaits et sans changer d’offre à chaque fois ? Ce qu’il vous faut, c’est un forfait mobile flexible ! Et en la matière, Prixtel est sans doute le meilleur choix possible.

Forfait flexible : payez le prix juste pour vos usages

Quand on souscrit à un forfait mobile classique, c’est en grande partie pour faire des économies, en se fixant notamment des limites de consommation.

Cependant, il peut arriver qu’au cours de certains mois, vous n’utilisiez finalement que très peu les services auxquels donne droit le forfait. Résultat : vous vous retrouvez à payer de gros excédents de facturation.

A l’opposé, durant certaines périodes, vous pouvez avoir besoin d’utiliser plus de data que ne vous le permet votre forfait. Vous êtes alors bloqué ou limité par des baisses de débit. Dans le pire des cas, vous pouvez faire face à de grosses factures de hors-forfait.

Afin d’éviter ces situations malencontreuses, l’idéal est d’opter pour un forfait mobile ajustable. Avec ce type d’offres, votre facture de chaque mois s’adapte à votre consommation sur la base de paliers de facturation. Vous pouvez ainsi réduire au maximum les excédents de facturation pour les mois où vous êtes peu actif.

A l’opposé, pour les mois où vous en avez besoin, vous pouvez franchir librement les paliers intermédiaires pour rester connecter en haut débit et payer un tarif raisonnable.

Forfait flexible Le géant de Prixtel, la solution de tranquillité

En matière de forfaits mobile flexible en France, Prixtel est clairement LA référence. Ce MVNO propose en effet exclusivement ce type de formules à ses utilisateurs. Son catalogue comprend trois principaux forfaits : Le petit, Le grand et Le géant.

Ce dernier est idéal pour les gros consommateurs de data. Il permet en effet de bénéficier, chaque mois, de 100 à 160 Go, avec les paliers de facturation suivants :

• Jusqu’à 100 Go : 9,99 €/mois pendant la première année, puis 12,99 € ;

• De 100 à 130 Go : 12,99 €/mois pendant 1 an, puis 15,99 € ;

• De 130 à 160 Go : 15,99 €/mois pendant 12 mois, puis 18,99 €.

Avec cette offre, vous profitez du réseau mobile haut débit 4G/4G+ de l’opérateur SFR. Pour ceux qui le souhaitent, une option 5G payante est également proposée.

Les autres services inclus dans le forfait

En plus de la data en haut débit, le forfait Le géant de Prixtel inclut également la téléphonie illimitée, avec :

• Les appels et SMS/MMS en illimité (fixes et mobiles) vers tous les réseaux métropolitains ;

• Les appels illimités vers les fixes de l’UE et des DOM ;

• Les appels illimités (fixes et mobiles) vers le Canada et les USA

Mieux, ce forfait vous accompagne également lors de vos courts séjours dans les DOM et dans l’Union Européenne. Dans ces destinations, vous disposez chaque mois de 20 Go de data et vous pouvez appeler, sans compter, vos proches en France.

Précisons, pour conclure, qu’à l’instar des autres offres de cet opérateur, le forfait Le géant de Prixtel est sans engagement et neutre en CO2.