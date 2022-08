OnePlus Nord 2T 5G : sa version 128 Go voit son prix baisser chez ce marchand

Le OnePlus Nord 2T est à prix canon sur la boutique OnePlus d'Amazon

Commençons cette nouvelle semaine avec un bon plan smartphone ! Avec la rentrée qui arrive à grand pas, de nombreuses promotions smartphones voient le jour. C'est ainsi qu'une jolie baisse de prix rend le OnePlus Nord 2T 5G plus accessible que d'habitude. Nous l'avons découvert sur la boutique OnePlus d'Amazon, avec une remise immédiate de 50€. Vous pouvez donc l'acheter au prix de 349€ au lieu de 399€ en ce moment. Comme c'est le constructeur lui-même qui le vend, vous pouvez réaliser votre achat en toute sécurité. Vous êtes assurés de recevoir un smartphone neuf et conforme.

Bénéficiez également de tous les services Amazon comme la livraison à domicile et les retours gratuits. Un paiement en 4 fois est également possible. Une bonne idée pour étaler les dépenses de la rentrée et la commencer plus sereinement.

Toutes les caractéristiques techniques du OnePlus Nord 2T 5G

Le OnePlus Nord 2T 5G est proposé en promotion en deux couleurs différentes : vert et gris. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Le Nord 2T 5G est un smartphone équipé d'un écran AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et de 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : le Nord 2T 5G embarque quatre objectifs, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 32 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Quant aux clips vidéo, l'appareil peut capturer en 4k.

La puce Dimensity 1300 est appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce intègre également un processeur 8 cœurs ainsi qu'une puce graphique Mali G77 MC9. Sur le plan connectivité et réseau, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). La version Android 12 est installée sur l'appareil. D'un point de vue de l'endurance, ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide 80 W.