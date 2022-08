Nouveau concurrent pour le Samsung Galaxy Z Flip4, le Motorola Razr 2022 débarque !

Après plusieurs mois de teasing et une conférence de presse reportée, le nouveau smartphone pliant Motorola Razr 2022 a finalement été officialisé et propose de sérieux arguments pour faire de l’ombre au modèle déjà implanté sur le marché, le Samsung Galaxy Z Flip4.

Arrivée imminente du Motorola Razr 2022

En prévoyant une date de présentation le 2 août, Motorola espérait coiffer sur le poteau l’un de ses concurrents, Samsung qui avait prévu et a tenu sa conférence le 4 août dernier pour présenter les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Finalement, l’annonce a été reportée pour Motorola qui s’est exprimé quelques jours après la marque sud-coréenne. Le nouveau smartphone pliant Motorola Razr 2022 serait exclusivement réservé au marché chinois ce qui est particulièrement dommage car de nombreux utilisateurs semblent l’attendre avec une certaine impatience. Il a été officialisé en même temps que le Motorola X30 Pro. Il reprend les principes de son prédécesseur et comme son concurrent, le Galaxy Z Flip4, il s’ouvre avec une charnière horizontale, avec un format à clapet.

Deux écrans dont un à 144 Hz et un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à bord

Le Motorola Razr 2022 dispose de deux écrans. Le premier est externe, bien plus grand que celui du Galaxy Z Flip4, mesurant 2,7 pouces contre 1,9 pouce pour le mobile Samsung. L’autre écran est interne, se dépliant sur 6,7 pouces, comme le smartphone sud-coréen. Il offre toutefois une fréquence de rafraîchissement supérieure puisqu’elle peut monter jusqu’à 144 Hz pour des défilements extrêmement fluides. Les deux mobiles sont équipés du même chipset, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Le Motorola Razr 2022 est équipé d’une batterie d’une capacité de 3500 mAh contre 3700 mAh pour le Galaxy Z Flip4. Ce dernier est toutefois moins bien doté pour la partie photo puisque le Motorola Razr 2022 profite d’un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Le capteur à selfie embarque 32 mégapixels.

Le nouveau smartphone Motorola Razr 2022 a été annoncé à un prix de 800 € environ HT. Pour le moment, il est uniquement destiné au marché chinois. Rien n’interdit une disponibilité sur d’autres marchés dans les mois à venir. Il est proposé exclusivement en noir.