Bon Plan Rentrée : 4 forfaits mobiles en promotion à 5€ avec 10 Go à 40 Go d'internet !

À la recherche d'un forfait à prix mini ? Découvrez dans cet article notre sélection de forfaits bénéficiant d'un tarif préférentiel la première année d'abonnement, voire sans limitation de durée, avec les opérateurs Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, Youprice et Prixtel ! Sans engagement, de 10Go à 40Go à 5€ ; ces offres sont disponibles jusqu'à ce mardi 30 août inclus !

Cdiscount Mobile : forfait avec 40Go à 4,99€

C'est une offre à durée limitée que vous propose Cdiscount Mobile : 40Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine au prix de 4,99€ par mois la première année d'abonnement au lieu de 9,99€ !

Ce forfait vous permet par ailleurs de disposer de 9Go lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne, des DOM, mais aussi lorsque vous séjournez en Norvège, en Islande ou encore au Liechtenstein.

Depuis l'ensemble des zones précitées, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble. Notez que les communications passées depuis la Métropole en direction des DOM feront l'objet d'une tarification spécifique.

NRJ Mobile : forfait avec 10Go à 4,99€

En exclusivité web, l'opérateur NRJ Mobile met à disposition une offre avec 10Go d'internet en France métropolitaine au prix de 4,99€ par mois ! Pas d'augmentation à prévoir, ce tarif restera valable même au-delà de la première année d'abonnement !

Avec ce forfait, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités en France comme à l'étranger, plus précisément en Europe et dans les DOM. Depuis ces dernières destinations, l’opérateur prévoit 8Go afin que vous puissiez rester connecté même lorsque vous voyagez.

Youprice : forfait Le One à partir de 4,49€

Nouvellement arrivé sur le marché de la téléphonie mobile, l'opérateur Youprice propose des forfaits flexibles, à l'instar de Prixtel. Il propose également aux utilisateurs de choisir leur réseau mobile : SFR ou Orange. Ainsi, avec le forfait Le One vous pouvez bénéficier de 11Go à 33Go en France métropolitaine. Le premier palier - 11Go - est facturé de la manière suivante :

réseau SFR : 4,49€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

pendant 1 an puis 9,99€/mois réseau Orange : 5,49€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

Si vous souhaitez profiter du réseau 5G, c'est possible pour 4€ supplémentaires chaque mois.

Cette offre mobile vous permet en outre d'apprécier 11Go dédiés à votre connexion internet en Europe et dans les DOM ainsi que l'illimité pour communiquer autant que souhaité depuis ces zones comme depuis la Métropole.

Prixtel : forfait Le petit dès 4,99€

Le forfait Le petit de Prixtel, neutre en CO2, bénéficie d'une remise mensuelle de 3€ la première année de souscription sur l'ensemble de ses paliers data (de 30Go à 50Go). Ainsi, pour surfer sur le net à hauteur de 30Go, vous devrez vous acquitter de 4,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 7,99€ !

Vous vous déplacez de temps en temps à l'étranger ? Le forfait Le petit prévoit jusqu'à 10Go à utiliser depuis l'Union européenne et les DOM. Enfin, l'illimité sera de mise partout au sein de l'Union européenne - DOM et France métropolitaine inclus.