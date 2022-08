Voici 4 forfaits mobiles 100Go en promotion à prix canon !

Parce qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les offres mobiles en promotion, on vous propose une sélection de cinq forfaits sans engagement avec 100Go d'internet, disponibles à prix cadeau pendant encore quelques jours ... Venez les découvrir dans cet article !

Prixtel : le forfait Le géant à partir de 9,99€

Prixtel propose jusqu'au 30 août prochain inclus son forfait illimité Le géant, neutre en CO2, avec de 100Go à 160Go d'internet en France métropolitaine. Ce dernier bénéficie d'une remise mensuelle de 3€ la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data. Pour profiter de 100Go (premier palier), vous paierez alors la somme de 9,99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 12,99€. Amateur de 5G ? C'est possible de l'obtenir en souscrivant à l'option pour 5€ supplémentaires chaque mois !

Que vous partiez à l'étranger pour vos vacances ou dans le cadre d'un déplacement professionnel, l'opérateur vous fournit jusqu’à 20Go dédiés à votre connexion internet au sein de l'Union européenne et des DOM.

Concernant vos communications, vous pourrez apprécier l'illimité partout dans l'UE et plus précisément comme suit :

depuis la Métropole : appels illimités vers les numéros d'Amérique du Nord et vers les fixes de l'UE et des DOM / SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Syma Mobile : le forfait 100Go à prix réduit

Chez Syma Mobile, vous pouvez profiter d'une réduction les 12 premiers mois d'abonnement sur le forfait 100Go, vous permettant de faire une économie de 36€ ! En effet, le tarif de ce dernier s'élève à 9,90€ par mois pendant 1 an puis à 12,90€.

Disponible jusqu'à mardi prochain, 23h59, ce forfait vous permet donc de surfer sur le net à hauteur de 100Goen France métropolitaine et de disposer de 20Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

Vous pourrez bénéficier gratuitement de l'option "appels internationaux", mais aussi appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne grâce à l'illimité.

Cdiscount Mobile : une offre à durée limitée avec 100Go

Chez Cdiscount Mobile, son offre à durée limitée est valable jusqu'au 30 août prochain inclus. Elle vous permet de profiter de 100Go en France métropolitaine au prix de 9,99€ par mois les 12 premiers mois suivant votre souscription avant de retrouver son tarif mensuel initial de 12,99€ !

Vous bénéficierez bien entendu de l'illimité pour communiquer partout en Europe ainsi que d'une enveloppe data de 12Go dédiée à votre usage internet à l'étranger (UE/DOM).

À la liste des pays de l'UE depuis lesquels vous pouvez vous connecter et communiquer de manière illimitée, s'ajouteront l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Youprice : le forfait Le plus à partir de 9,49€

Le nouvel opérateur de réseau mobile Youprice propose un forfait flexible avec de 111Go à 155Go d'internet en France métropolitaine. L'offre Le plus est disponible sur deux réseaux : Orange et SFR. Voici ses tarifs :

réseau SFR : 111Go - 9,49€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

pendant 1 an puis 15,99€/mois réseau Orange : 111Go - 10,49€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

pendant 1 an puis 15,99€/mois option 5G : + 4€/mois

Quel que soit le réseau que vous choisirez, vous pourrez vous connecter à hauteur de 16Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM et profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées.

Sosh : la série limitée 100Go à 14,99€

L'opérateur SOSH met en avant jusqu'à ce lundi 29 août, 9h00, une série limitée avec 100Go d'internet en France métropolitaine au prix de 14,99€ par mois ; tarif préférentiel valable sans limitation de durée !

Avec ce forfait, vous bénéficierez de 20Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Vous aurez également la possibilité d'apprécier l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis l'UE - DOM et Métropole inclus.