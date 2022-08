Une nouvelle série Free Mobile 110Go disponibles encore quelques heures seulement !

Un maxi forfait 110 Go à 13,99 €/mois, ça vous intéresse ?

Vous êtes en quête d'un forfait mobile 110 Go ? Nous allons vous présenter une promotion qui ne vous laissera pas de marbre ! Cette bonne affaire est à saisir chez Free Mobile ! Avec ses 110 Go de data sur le réseau de Free, et ce, dans l'Hexagone, le forfait Free Mobile devrait vous convaincre. Par ailleurs, si cette offre mobile illimitée vous séduit, vous pourrez consommer 12 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans la métropole, depuis les DOM ou depuis l'Union européenne.

Jusqu'au 30 août, cet abonnement de téléphone sans engagement vous est offert au super prix de 13,99 €/mois pendant 12 mois. Ensuite vous passerez automatiquement sur le forfait 5G 19,99 €/mois et profiterez de 210 Go d'internet par mois en France ainsi que 25 Go par mois depuis plus de 70 destinations. Comme il s'agit d'un forfait sans engagement, vous aurez la liberté de changer de forfait mobile quand vous le souhaiterez. Alors dans un an, rien ne vous empêchera de dénicher un nouveau bon plan encore moins cher.

Aujourd'hui, il es possible de changer d'opérateur très facilement. Quelques clics suffiront bénéficier pour de cette superbe offre mais également pour garder votre numéro de téléphone actuel. Pour récupérer votre code RIO, appelez tout simplement le 3179 depuis votre mobile. Il vous sera communiqué et se compose de 12 caractères, chiffres et lettres comprises. Il vous suffira ensuite de le communiquer à Free pour conserver votre numéro. Rien de plus facile !

Alors qu'attendez-vous pour payer moins cher votre abonnement de téléphone ?