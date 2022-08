Deux nouveaux forfaits mobiles SOSH avec le plein de gigas et à petit prix pour profiter du réseau Orange

Deux nouveaux forfaits pas chers sur le réseau Orange

SOSH, la marque 100 % digitale d'Orange lance deux nouvelles séries limitées avec un max de gigas à petit prix à quelques jours de la rentrée. Ces deux forfaits sans engagements parfaits pour profiter de l'internet mobile depuis son Smartphone sont réservés aux nouveaux clients. La première offre contient une jolie enveloppe Web de 100Go au prix de 15.99€ par mois. La seconde vous permettra de profiter 20Go supplémentaires pour seulement 4€ de plus soit 19.99€ par mois. Ces deux abonnements pas chers à prix préférentiels même au-delà de la première année d'abonnement fonctionnent sur le réseau 4G/4G+ d'Orange. En souscrivant à un forfait SOSH, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge. Par ailleurs, vous pourrez demander la portabilité de votre numéro lors de la souscription en renseignant votre code RIO.

Quels sont les services inclus avec ces deux séries limitées SOSH ?

En optant pour l'une de ces séries limitées, vous pourrez naviguer sur internet et utiliser toutes vos applications préférées sans compter que ce soit en France ou encore lors de vos déplacements eu Europe et DOM. La formule à 15.99€ par mois vous offre 100Go en France et 20Go depuis l'Union Européenne DOM. L'abonnement à 19.99€ par mois intègre quant à lui 120Go en France et 25Go en voyage. Pour ce qui est des communications, vous pourrez communiquer avec vos proches sans compter. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France mais aussi en Europe et DOM vers ces zones et vers la France.

JE CHANGE D'OPERATEUR POUR SOSH