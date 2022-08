Honor Magic 4 Pro : avec 150€ de réduction et 230€ de cadeaux, il est à prix canon en ce moment

Le tout nouveau et très performant Honor Magic 4 Pro, avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1, est proposé à prix canon par le constructeur Honor lui-même. Son prix est en baisse de 150€ et obtenez en plus pour près de 130€ de cadeaux. On vous donne tous les détails de cette offre pour que vous puissiez en profiter au plus vite !

Le smartphone premium Honor Magic 4 Pro voit son prix chuter avec cette offre promotionnelle

Avec des caractéristiques incroyables et des performances impressionnantes, le tout dernier smartphone premium d'Honor, le Magic 4 Pro voit son prix baisser grâce à une offre promotionnelle proposée par le constructeur lui-même ! Une remise immédiate de 150€, qui s'appliquera après la mise au panier du téléphone, fait baisser le prix de Magic 4 Pro de 1099€ à 949€. En plus de cette réduction, Honor vous offre également deux cadeaux qui accompagneront à merveille votre nouveau smartphone. Recevez comme premier cadeau une paire d'Honor Earbuds 3 Pro, des écouteurs sans fil parfaits pour écouter votre musique, d'une valeur de 199.90€.

Comme deuxième cadeau, recevez un Honor Magic 4 Pro PU case qui sera idéal pour protéger votre téléphone. Cette coque de protection vaut 29.90€ et sera donc gratuit pour vous grâce à cette offre. En commandant le Magic 4 Pro directement chez Honor profitez également de la livraison gratuite, des retours faciles et gratuits ainsi que du paiement sécurisé.

Découvrez la fiche technique impressionnante de l'Honor Magic 4 Pro

L'Honor Magic4 Pro est proposé en promotion en deux coloris différents : noir et cyan. Il pèse 215 g et mesure 163,6 x 74,7 x 9,15 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Au niveau des connecteurs, il comporte un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le Magic4 Pro, smartphone de Honor, est doté d'une dalle OLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 1312 X 2848 px et une diagonale de 6,81 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

La puce Snapdragon 8 Gen 1 est appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Le mobile est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 730. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise Android 12. Du point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour recharger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide 100 W et de la charge sans fil.

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Magic4 Pro, trois à l'arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière a, lui, une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté pour sa part de 12 Mpx de résolution. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur non. Réalisez des clips vidéo en 4k.