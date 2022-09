Débuts des tests du prochain chipset Google Tensor 3 pour les Pixel 8

Les smartphones Google Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont animés par le processeur Tensor. La seconde génération de ce chipset alimentera les Pixel 7 et Pixel 7 Pro alors qu’on apprend que la troisième génération vient de commencer les tests et serait intégrée sur les Pixel 8.

Les smartphones Google Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro profitent d’une puce conçue par Google et fabriquée par Samsung afin d’optimiser les performances des appareils et rendre les composants encore plus puissants via des optimisations logicielles. Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro dont la présentation officielle est attendue dans les prochains mois, courant octobre, devraient bénéficier de la seconde génération de cette puce Tensor. Celle-ci apporterait des performances supérieures et une efficacité accrue notamment en termes de consommation d’énergie. D’après le site GalaxyClub, la troisième génération de processeur Google Tensor serait en cours de développement et subirait actuellement des tests préliminaires de la part de Samsung. Ce nouveau chipset porterait le nom de code Ripcurrent et aurait le numéro de modèle S5P9865. Rappelons que le processeur Google Tensor 2 avait le nom de code Cloudripper et le numéro de modèle S5P9845.

Un espoir de meilleures performances pour les prochaines générations

Le processeur Google Tensor semble avoir rencontré quelques difficultés en fonctionnement notamment au niveau de sa connectivité et de sa capacité à produire les meilleures performances à chaud. Nous nous attendons à ce que la seconde génération corrige le tir sur ces points mais elle devrait rester en retrait par rapport aux performances brutes notamment face au chipset le plus véloce du moment qui est le Snapdragon 8+ Gen 1, le haut de gamme chez Qualcomm, installé sur plusieurs smartphones maintenant disponibles comme l’Asus Zenfone 9, le Red Magic 7S Pro, le Samsung Galaxy Z Flip4, le Samsung Galaxy Z Fold4, le OnePlus 10T, par exemple.

On peut aussi caresser l’espoir d’avoir un Tensor 3 réduisant l’écart des performances notamment grâce à sa finesse de gravure qui serait de 3 nm contre 4 nm pour le Tensor 2 et 5 nm pour le Tensor actuellement disponible sur les Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Rappelons que plus la finesse de gravure est basse et plus on peut mettre de transistors sur la même surface, plus les performances sont accrues et la consommation en énergie faible. Le processeur Google Tensor 3 est attendu notamment pour alimenter les futurs smartphones Google Pixel 8 qui seront proposés fin 2023.