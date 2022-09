Ce forfait mobile 30Go à seulement 4.99€ à saisir immédiatement

Prixtel : son forfait ajustable, neutre en CO2 et en promotion

Jusqu'à ce soir, l'opérateur bien connu pour ses engagements environnementaux comme pour ses forfaits flexibles met en avant un forfait à prix mini ! En effet, l'offre Le petit bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement ! Notez que cette remise s'applique au cours des 12 mois suivant votre souscription, quel que soit le palier consommé.

Avant de vous présenter les garanties contenues dans l'offre Le petit, prenons le temps de découvrir l'opérateur ainsi que son fonctionnement.

Tout d'abord, Prixtel est réputé pour proposer aux utilisateurs une offre flexible permettant à tout un chacun de payer le prix correspondant à sa consommation de data. Il n'est effectivement pas toujours évident de définir à l'avance ses besoins en gigas, sa consommation internet peut donc varier d'un mois à l'autre. Afin d'éviter toute mauvaise surprise sur sa facture mensuelle, Prixtel fait le choix de mettre à disposition un forfait mobile avec trois paliers data. À chacun de ces paliers est attribué un tarif spécifique. Ainsi, vous versez chaque mois le montant indiqué sur votre facture, calculé automatiquement en fonction de votre consommation ; autrement dit le prix juste !

Ensuite, outre la qualité de son service client, l'opérateur s'est investi dans une démarche écoresponsable en mettant à disposition des forfaits neutres en CO2. Pour réduire et/ou compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à l'activité de l'entreprise et à l'utilisation des forfaits mobiles, il met en œuvre des actions telles que la plantation d'arbres - des milliers de chênes et de pins - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher, l'accompagnement auprès d'agriculteurs afin notamment de rénover les habitats des animaux et ainsi d'améliorer la production ou encore l'implantation de prairies temporaires. Membre du Climate Act, il vise un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Les garanties du forfait Le petit : de 30Go à 50Go dès 4,99€

Avec le forfait Le petit, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 50Go en France métropolitaine sans dépasser le seuil des 10€ par mois ! Voici plus précisément comment se présente l'offre de Prixtel :

jusqu'à 30Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 7,99€/mois

pendant 1 an puis 7,99€/mois de 30Go à 40Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€/mois

pendant 1 an puis 10,99€/mois de 40Go à 50Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

Vous voyagez de temps à autre à l'étranger ? Pas de panique, qu'il s'agisse de loisirs ou de séjours professionnels, l'opérateur vous fournit jusqu'à 10Go (inclus), dédiés à votre connexion depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Sachez également que vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis ces dernières destinations.

Enfin, l'offre Le petit est sans engagement, vous laissant la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais.