Nokia C31, une autonomie record pour un mobile d’entrée de gamme ?

Après avoir annoncé l’arrivée sur le marché de deux nouveaux téléphones portables, le Nokia G60 5G et le Nokia X30 5G, la société HMD Global a aussi communiqué sur un autre mobile, le Nokia C31 qui a la particularité de vouloir offrir une très grande autonomie, jusqu’à 3 jours, si on en croit la marque. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme dont voici tous les détails.

Dernier smartphone en date de la série C, le Nokia C31 est un mobile qui dispose d’une coque en plastique avec un lecteur d’empreinte digitale installé au dos. Il est décliné en trois coloris : vert, cyan et marron/charbon avec un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche, plutôt discret. Il est équipé d’une batterie qui devrait lui permettre de fonctionner pendant trois jours si on en croit la marque. Elle a une capacité de 5050 mAh. Elle peut se charger à une puissance de 10 watts ce qui n’est pas beaucoup et prend donc du temps.

Un très grand écran LCD et plusieurs configurations de mémoire vive et de stockage

Le mobile reste assez fin pour un modèle d’entrée de gamme avec une épaisseur de 8,6 mm pour un poids de 200 grammes. Il est équipé d’un écran LCD avec une dalle IPS affichant une définition de 720x1600 pixels sur 6,75 pouces ce qui est très grand. Il est animé par un processeur Unisoc SC9863A avec 3 Go ou 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32, 64 ou 128 Go, selon la configuration choisie. Il supporte les cartes mémoires afin de pouvoir enregistrer plus de données. Pour les photos, il est équipé d’un capteur principal de 13 mégapixels capable de s’occuper des prises de vue en mode ultra grand-angle et de deux capteurs de 2 mégapixels chacun dont un est en charge des photos type macro et l’autre gère les profondeurs de champ afin d’optimiser les portraits. À l’avant, au niveau de l’encoche, il y a un capteur frontal de 5 mégapixels pour se prendre en selfie. Le mobile est capable de filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde.

Une connectivité limitée

Le mobile peut supporter deux cartes SIM 4G. Il est Wi-Fi n, Bluetooth 4.2 et n’embarque pas de module NFC le rendant inapte aux paiements sans contact, par exemple. La fiche technique mentionne la présence d’un port micro USB pour le recharger ou le synchroniser ce qui est dommage car la quasi-totalité des smartphones utilisent désormais un port USB-C mais on peut aussi comprendre que les utilisateurs de ce type de mobile ne soient pas encore passé à ce connecteur. Il y a un port audio jack pour brancher un casque. Enfin, notez la résistance aux éclaboussures, proposée par le Nokia C31.

Le nouveau smartphone Nokia C31 est proposé à partir de 130 € pour la configuration 3+32 Go.