Top 4 des forfaits mobiles 100Go à moins de 10€ avec La Poste Mobile, Prixtel, NRJ Mobile et Syma Mobile

Venez découvrir dans cet article notre top 4 des forfaits 100Go en promotion avec La Poste Mobile, Syma Mobile, Prixtel et NRJ Mobile ! Ces offres sont sans engagement et vous permettent de ne pas dépasser le seuil des 10€ par mois ; profitez-en !

La Poste Mobile : 100Go à 0€ pendant 4 mois

Chez La Poste Mobile, vous avez la possibilité de souscrire à son forfait 100Go pour profiter des quatre premiers mois d'abonnement offerts ! Cette offre promotionnelle est à saisir avant le 25 septembre prochain, minuit ! Au-delà, vous paierez le tarif initial, à savoir, 14,99€ par mois ou 12,99€ par mois si vous êtes client de la Box SFR.

Avec cette offre mobile, vous bénéficierez de 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous apprécierez l'illimité pour communiquer sans compter.

Syma Mobile : 100Go à prix réduit pendant 1 an

Disponible jusqu'à ce mardi 13 septembre inclus, le forfait sans engagement 100Go de Syma Mobile est à seulement 9,90€ par mois au lieu de 12,90€ ! Notez que ce tarif préférentiel est valable les 12 premiers mois de votre abonnement.

Outre les 100Go dédiés à votre connexion internet en France métropolitaine, vous disposerez de 20Go pour surfer sur le net lorsque vous vous déplacez à l'étranger (UE*/DOM). Partout au sein de l'Union européenne, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise grâce à l'illimité.

Pour agrémenter votre offre, l'opérateur vous permet de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" et de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE + Islande, Norvège, Liechtenstein

Prixtel : de 100Go à 160Go dès 9,99€

Chez Prixtel, le forfait Le géant, neutre en CO2 et en promotion jusqu'au 13 septembre inclus, bénéficie d'une remise mensuelle de 3€ sur l'ensemble de ses paliers data, et ce, pendant 1 an !

Ainsi, pour profiter de 100Go d'internet en France métropolitaine - premier palier data, vous paierez la somme de 9,99€ par mois, au lieu des 12,99€ initialement demandés. L'option 5G est disponible pour 5€ par mois. 20Go (inclus) vous seront proposés lors de vos voyages à l'étranger (UE/DOM). Depuis l'ensemble des zones précitées, vous pourrez bénéficier de l'illimité. Notez enfin qu'avec le forfait Le géant, les appels émis depuis la Métropole sont également illimités vers les fixes de l'UE et les DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.

NRJ Mobile : 100Go à 9,99€ par mois pendant 1 an

Voici une exclusivité web mise en avant par NRJ Mobile et valable jusqu'au 13 septembre prochain : le forfait 100Go au tarif de 9,99€ par mois la première année d'abonnement avant de passer à 12,99€ par mois !

Vous pourrez profiter de 100Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole et utiliser jusqu'à 12Go pour rester connecté quand vous séjournez au sein de l'Europe ou encore dans les DOM. L'illimité sera de mise pour les appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne.