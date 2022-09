Sélection de bons plans : forfaits mobile dès 4.90€ sans hausse de prix au bout d'un an !

Voici une petite sélection de bons plans pour changer de forfait mobile en toute sérénité avec les opérateurs Syma Mobile, Cdiscount Mobile et Coriolis Telecom. 20Go, 50Go et 110Go à prix cadeau sans limitation de durée, ces offres sont sans engagement et disponibles jusqu'au 13 septembre, 23h59 !

Syma Mobile : forfait 20Go à 4,90€

Chez Syma Mobile, vous pouvez profiter de son forfait 20Go à seulement 4,90€ par mois, sans limitation de durée.

Avec cette offre, vous bénéficierez de 20Go en France métropolitaine, dont 5Go que vous pourrez utiliser pour votre connexion internet depuis les pays de l'Union européenne et les DOM, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez communiquer comme bon vous semble. Notez que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM bénéficient également de l'illimité.

Cdiscount Mobile : série limitée 50Go à 7€

De son côté, Cdiscount Mobile, propose une offre à durée limitée avec 50Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine pour la somme de 7€ par mois, même après la première année d'abonnement.

L'opérateur vous fournit 11Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM. Vous pourrez également profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en France comme à l'étranger (UE*/DOM). Avec cette offre mobile, vos communications vers les DOM depuis la Métropole seront facturées au tarif en vigueur.

*UE + Islande, Liechtenstein, Norvège

Coriolis Telecom : forfait Brio Liberté 110Go à 11,99€

Vous avez envie de faire le plein de data à prix cadeau ? Alors, l'offre de Coriolis Telecom devrait vous intéresser : 110Go en France métropolitaine au prix de 11,99€ par mois, sans condition de durée.

Outre les 110Go, ce forfait vous permet de disposer de 10Go utilisables lors de vos vacances ou de vos déplacements professionnels en Europe ainsi que dans les DOM. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe globale. Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité pour vos appels et messages émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Sachez par ailleurs que l'option 5G est disponible et vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.