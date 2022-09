Dernier jour pour saisir le forfait mobile YouPrice avec 33Go sur le réseau Orange ou SFR dès 4.99€

C'est le dernier jour pour profiter de la superbe promotion de rentrée de l'opérateur Youprice. Son offre Back To School incluant entre 33 et 55Go sur le réseau Orange ou SFR au choix démarre à seulement 4.99€ par mois et ce jusqu'au 12 septembre inclus. Il n'est pas trop tard pour craquer pour ce forfait mobile ajustable à prix canon !

Le forfait mobile flexible de Youprice lancé pour la rentrée expire bientôt

Le nouvel opérateur YouPrice affiche une offre spéciale Back To School depuis plusieurs jours. Cette offre flexible et sans engagement de durée prolongée une fois expire ce lundi 12 septembre à minuit. Il n'est donc pas trop tard pour profiter de ce forfait pas cher avec ajustement automatique de vos consommations internet de 33 à 55Go par mois. Cet abonnement de téléphone est en promotion la première année et disponible sur les réseaux Orange ou SFR. Vous pourrez ainsi choisir à la commande le réseau qui couvre le mieux votre lieu d'habitation. Vous restez par ailleurs libre de vos mouvements puisque les forfaits YouPrice sont sans engagement de durée. Autre information, cet opérateur virtuel met à disposition à ses abonnés la 5G moyennant 4€ de plus par mois.

Une offre ajustable de 33Go à 55Go dès 4,99€ sur réseau Orange ou SFR

Le forfait mobile ajustable de Youprice inclut les communications illimitées et offre jusqu' 55Go d'internet en France métropolitaine. Son prix la première année et au-delà varie selon le réseau sélectionné à la souscription. Si vous optez pour le réseau SFR, voici les tarifs qui vous seront appliqués

jusqu'à 33Go : 4,99€/mois la première année puis 8,99€/mois

la première année puis 8,99€/mois de 33Go à 44Go : 7,99€/mois les douze premiers mois puis 11,99€/mois

les douze premiers mois puis 11,99€/mois de 44Go à 55Go : 9,99€/mois puis 13,99€/mois à partir du 13ème mois d'abonnement

Si vous optez pour le réseau Orange, YouPrice vous propose les tarifs suivants

jusqu'à 33Go : 6,99€/mois la première année puis 9,99€/mois

la première année puis 9,99€/mois de 33Go à 44Go : 9,99€/mois les douze premiers mois puis 12,99€/mois

les douze premiers mois puis 12,99€/mois de 44Go à 55Go : 11,99€/mois puis 14,99€/mois à partir du 13ème mois d'abonnement

Que vous choisissez le réseau Orange ou SFR, vous profiterez jusqu'à 11Go d'internet mobile depuis l'Union européenne et DOM. Vous aurez également le droit d'appeler et d'échanger des SMS et MMS en illimité en France mais aussi voyage en Europe et DOM.