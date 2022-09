Les nouveaux smartphones pas chers Poco M5 et M5s sont déjà en promotion !

La marque Poco continue son offensive sur le marché des mobiles et plus particulièrement dans le segment des modèles d’entrée/milieu de gamme avec, dans la mesure du possible, le meilleur rapport qualité prix. Si elle y arrive dans bien des cas, nous verrons ce qu’il en est pour les nouveaux Poco M5 et Poco M5s. En regardant leur nom, on pense qu’il s’agit de deux appareils qui partagent beaucoup de composants et donc offrent des fiches techniques similaires sauf peut-être sur quelques points. Au final, à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’il n’y a pas tant de points communs que cela.

Les deux téléphones cultivent les différences

Techniquement, le Poco M5 est alimenté par un processeur MediaTek Helio G95 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive au format LPDDR4x et 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage, selon le modèle choisi. Le Poco M5, pour sa part, inaugure un nouveau processeur : le MediaTek Helio G99. Celui-ci est pensé pour les jeux vidéo afin d’offrir de bonnes performances dans cette activité. Là aussi, on peut compter sur l’intégration de 4 ou 6 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage interne de 64 ou 128 Go et une aptitude à supporter les cartes mémoires. La batterie du Poco M5s peut supporter la charge à 33 watts contre 18 watts sur le Poco M5, sans aucune possibilité de charger sans fil ou de manière inversée. Pour la partie photo, le Poco M5 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels alors qu’il s’agit d’un objectif de 64 mégapixels sur le Poco M5s. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour prendre des photos en mode ultra grand-angle. Les deux mobiles sont équipés de deux capteurs pour les photos macro et l’optimisation des portraits de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Poco M5s embarque un capteur de 13 mégapixels à l’avant derrière un poinçon alors que l’objectif frontal du Poco M5 est au creux d’une encoche avec 5 mégapixels à bord.

Quels points communs entre les Poco M5 et Poco M5s ?

Les deux nouveaux smartphones Poco M5 et Poco M5s sont compatibles avec les réseaux de télécommunication 4G ne pouvant pas profiter des très hauts débits de la 5G mais qui peut toutefois suffire. Ils supportent les signaux Wi-Fi ac (5) et profitent d’une puce NFC permettant de payer sans contact ou de s’appairer avec d’autres dispositifs qui supportent cette technologie de proximité. Pour écouter de la musique dans toutes les circonstances, il y a un port audio jack sur les mobiles pour brancher directement un casque. Ils acceptent tous les deux jusqu’à deux cartes SIM simultanément et peuvent supporter l’ajout d’une carte mémoire jusqu’à 1 To afin d’étendre les capacités de stockage de mémoire interne. Les Poco M5 et Poco M5s sont dotés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh ce qui leur permettra de tenir au moins deux jours avant de réclamer une charge. Le premier se charge moins rapidement que le deuxième. Il y a un lecteur d’empreinte est installé au niveau du bouton de mise en veille pour identifier formellement le propriétaire. Ils offrent tous les deux un son stéréo depuis deux haut-parleurs. Comme tous les mobiles de la marque, il y a un émetteur infrarouge sur le profil supérieur qui permet de piloter n’importe quel appareil audio ou vidéo via l’application idoine. En effet, vu les composants, ceux-ci semblent plutôt économe en énergie.

Ecran LCD contre AMOLED mais avec une fréquence différente

L’écran du smartphone Poco M5 mesure 6,58 pouces sur une dalle LCD avec une définition de 1080x2400 pixels. Il a une fréquence de rafraîchissement ajustable à 30, 60 ou 90 Hz selon les paramètres que l’on veut bien fixer. Notez le taux d’échantillonnage de 240 Hz ce qui peut représenter un petit avantage dans les jeux vidéo. Pour sa part, le Poco M5s profite d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels mais avec une fréquence de 60 Hz proposant des défilements moins fluides que sur l’écran du Poco M5. Enfin, le Poco M5 est décliné en noir, vert ou avec le fameux jaune de la marque alors que le Poco M5s est proposé en gris, blanc ou bleu. Ce dernier est certifié IP53 ce qui signifie qu’il est capable de résister à des éclaboussures mais pas à une immersion totale sous l’eau. Il est plus léger que le M5, faisant 179 grammes sur la balance contre 201 grammes. Il est aussi plus fin puisqu’il propose un profil de 8,29 mm contre 8,9 pour le M5. Il est également un peu plus compact.

Prix et disponibilité des Poco M5 et Poco M5s

Le nouveau smartphone Poco M5 est disponible à 189,90 € pour la version 4+64 Go ou à 209,90 € pour la configuration 4+128 Go. Sur les sites po.co et Amazon et jusqu’au 17 septembre, il profite d’une offre de lancement qui permet de bénéficier d’une remise immédiate de 20 € ce qui fait qu’ils sont proposés à 169,90 € et 189,90 €.

De son côté, le nouveau smartphone Poco M5s est disponible à 229,90 € pour la version 4+64 Go ou à 249,90 € pour la configuration 4+128 Go. Sur les sites po.co et Amazon et jusqu’au 17 septembre, il profite aussi d’une offre de lancement qui permet de bénéficier d’une remise immédiate de 20 € ce qui fait qu’ils sont proposés à 199,90 € et 219,90 €.