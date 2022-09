Un nouveau smartphone OnePlus avec un Snapdragon 8 Gen 2 à bord d’ici la fin de l’année ?

La marque OnePlus semble vouloir revenir sur le devant de la scène, après quelques mois de légères perturbations, en proposant des smartphones aboutis et dont la cadence de sortie est plutôt soutenue. Il se murmure effectivement qu’un nouveau modèle pourrait arriver d’ici la fin de l’année et qu’il serait doté de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Après les modèles haut de gamme OnePlus 10 Pro puis OnePlus 10T qui propose une charge ultra rapide et un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la marque chinoise pourrait enfoncer le clou sur ce segment de marché et proposerait prochainement un nouvel appareil qui serait équipé de la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android, le futur Snapdragon 8 Gen 2 développé par Qualcomm. C’est du moins ce que croit savoir le pronostiqueur Digital Chat Station qui a publié un message dans ce sens sur le réseau social Weibo.

Une annonce qui suit celle de la disponibilité du chipset Qualcomm

L’individu, souvent très bien renseigné et à l’origine de nombreuses fuites qui se sont ensuite vérifiées, affirme que OnePlus lancera son prochain smartphone d’ici la fin de l’année. On pourrait penser qu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme mais la marque a récemment annoncé le Nord 2T 5G qui sera prochainement testé dans nos colonnes. Digital Chat Station mentionne une date de sortie peu précise mais spécifie plutôt une période laissant place à l’interprétation. Si cela se confirme, cela signifie que la marque entend bien figurer parmi les premières à utiliser le chipset pour lequel il est pressenti. En effet, l’annonce de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est attendue plus tôt que celle des précédents Soc qui font habituellement l’objet d’une présentation début décembre. Le chipset pourrait être officialisé d’ici la mi-novembre ce qui laisserait ensuite un peu de temps aux fabricants de faire leurs propres annonces, d’ici la fin de l’année. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 portera le numéro de modèle SM8550 alors que l’actuel Snapdragon 8 Gen 1 a le numéro SM8450.

Le OnePlus 11 Pro à venir avant un modèle pliant

Si on suit la nomenclature de OnePlus, ce nouveau smartphone devrait porter le nom commercial de OnePlus 11 Pro et serait en avance par rapport au OnePlus 10 Pro qui a été annoncé en tout début d’année 2022, en Chine et dont la présentation a, ensuite, été fait en Europe. Le OnePlus 11 Pro suivra très certainement le même chemin, avec quelques mois de décalage donc, pouvant être présenté en Chine d’ici la fin d’année et pourrait se frayer un chemin jusqu’à chez nous les mois suivants. Parallèlement, il se murmure que la marque pourrait annoncer son premier smartphone pliant l’année prochaine, courant 2023, qui sera très probablement basé sur le modèle Oppo avec son Find N dont nous avons eu la confirmation que la prochaine génération sera disponible en Europe.