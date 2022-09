iPhone 14 Pro Max: Où trouver le meilleur prix ?

L'iPhone 14 Pro max, le smartphone ultime d'Apple, est sorti récemment au prix de 1449 €. Ses performances impressionnantes et son design novateur avec la Dynamic Island font craquer les fans de la marque, mais le prix peut en freiner plus d'un ! Alors, où trouver le meilleur prix pour votre smartphone de rêve ?

iPhone 14 Pro Max : Profitez du meilleur prix !

L'iPhone 14 Pro Max moins cher, c'est déjà possible ! Avant même sa sortie en magasin, il est possible de vous le procurer pour un tarif plus avantageux que son prix de lancement. Grâce à l'offre de RED by SFR, vous pouvez profiter d'une réduction de 100 € pour l'achat d'un smartphone ainsi que la souscription à un forfait sans engagement. C'est l'occasion idéale de réaliser des économies et de changer votre forfait pour profiter de la pleine puissance de votre nouveau bijou !

iPhone 14 Pro Max : les avantages

L'iPhone 14 Pro Max dispose des meilleures innovations d'Apple et propose une fiche technique assez impressionnante. Couplé à un design original avec l'ajout de la Dynamic Island et les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16, cet iPhone propose beaucoup plus de possibilités que ces homologues. Sa puce A16 Bionic surpasse tout les autres modèles de la marque et son grand écran vous permet de profiter au mieux de sa résolution incroyable pour visionner films et séries.

Le design de cet iPhone 14 Pro Max



L'iPhone 14 Pro Max se décline en quatre couleurs différentes, le Noir, l'Argent, l'Or et le Violet. Il pèse 240 g et mesure 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et présente une assurance contre l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. L'appareil est compatible avec les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone doté d'un écran OLED Super Retina de 2796 X 1290 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une diagonale de 6,70 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Quatre objectifs photo pour le dernier Apple



Quatre modules photos sont présents sur l'iPhone 14 Pro Max, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal propose 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.78. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.8. L'objectif avant est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Grâce à ce mobile, vous pourrez enregistrer vos vidéos en 4K@60 IPS avec la version 256Go.

Performances et autonomie : que nous offre ce nouvel Apple ?



Ce portable est équipé d'une puce A16 Bionic. Cette puce a un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Apple GPU. Ce SoC repose sur 6 Go de RAM. L'iPhone Pro Max est disponible avec des stockages internes de 128Go à 1 To. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le mobile fonctionne sous la version iOS 16. Côté endurance, sa batterie de 4 323 mAh de capacité est compatible avec la charge sans fil ou la charge rapide 20 W.