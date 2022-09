Le Oppo Find X6 Pro pourrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

La dernière série de smartphones haut de gamme Oppo Find X5 Pro et Find X5 a été présentée en février dernier et nous nous attendons à ce que leurs successeurs respectifs soient officialisés à la même période l’an prochain, à proximité, voire pendant le salon Mobile World Congress de Barcelone. Les rumeurs à leur sujet circulent déjà et notamment sur le réseau social chinois Weibo.

En effet, il se murmure que le produit phare, flagship de la marque disposerait de la puce la plus véloce du moment pour les mobiles sous Android, le Snapdragon 8 Gen 2 dont nous attendons la présentation officielle mi-novembre. Plusieurs mobiles devraient en profiter dont le OnePlus 11 Pro mais aussi les modèles phares chez Xiaomi ou realme. En outre, il se dit également que le Find X6 Pro d’Oppo pourrait disposer d’un capteur photo de 1 pouce, comme module principal. Il serait aussi logique que le traitement d’images soit encore confié à la puce dédiée MariSilicon inaugurée sur la précédente génération avec, là encore, un partenariat avec Hasselblad pour les filtres, voire plus.

Quelle puce pour le Oppo Find X6 ?

Le smartphone Oppo Find X6 pourrait, quant à lui, embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on trouve actuellement sur plusieurs smartphones très haut de gamme. Rappelons que le Find X5 dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888 de la précédente génération au Snapdragon 8 Gen 1 installé dans l’une des versions du Find X5 Pro, une autre configuration reposant sur la présence d’une puce MediaTek Dimensity 9000, sur certains marchés. Il n’est toutefois pas impossible qu’Oppo s’oriente finalement vers MediaTek pour son Find X6 pour tous les futurs marchés. Il se dit aussi que le Oppo Find X6 aurait un écran avec 1220 pixels à l’horizontale contre 1080 pixels sur l’écran de l’actuel Find X5.