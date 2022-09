Realme dévoile le realme C30, un smartphone d’entrée de gamme avec une grande batterie

Pour couvrir tous les segments de marché des smartphones, la marque realme propose des téléphones portables aux caractéristiques techniques particulièrement avancées pour les modèles haut de gamme mais sait également concevoir des appareils bien plus abordables aux fiches techniques un peu moins poussées mais qui permettent tout de même d’avoir une vie numérique mobile. C’est justement ce que vise le nouveau realme C30 avec un public plutôt jeune qui n’a pas forcément les moyens de se payer le dernier cri en la matière. Le realme C30 propose un design conventionnel avec un dos strié pour un look futuriste avec un bloc d’optique installé à l’arrière, dans le coin supérieur pour ne pas gêner la prise en main et éviter d’avoir le doigt devant l’objectif.

Une copie du Narzo 50i Prime ?

Techniquement, la fiche technique du nouveau smartphone realme C30 est très similaire pour ne pas dire une copie de celle du realme Narzo 50i Prime disponible depuis quelques mois maintenant. En effet, il utilise un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels et avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz. Il supporte les réseaux 4G, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 mais n’a pas de module NFC pour le paiement sans contact. Il peut accepter deux cartes SIM simultanément ainsi qu’une carte de stockage de mémoire. La capacité interne d’enregistrement est de 32 Go. Pour fonctionner, le mobile dispose d’un processeur UniSoc T612 avec 3 Go de mémoire vive. Afin de lui assurer une autonomie record, il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant se recharger à 10 watts.

Pour les photos, il est équipé d’un capteur dorsal de 8 mégapixels permettant de filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde. Pour les selfies, il faut faire confiance au capteur frontal de 5 mégapixels installé au niveau de l’encoche de l’écran.

Le smartphone realme C30 mesure 164,1x75,6 mm pour un profil de 8,5 mm et un poids de 182 grammes. Il est décliné en bleu, vert ou noir. La version disposant de 3+32 Go est disponible pour 140 € environ.