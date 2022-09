Top 3 des forfaits mobiles 50Go à prix cadeau sans condition de durée

À la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Découvrez dans cet article le top 3 des forfaits 50Go bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans limitation de durée avec les opérateurs Syma Mobile, Prixtel et Cdiscount Mobile ! Ces offres sont encore disponibles jusqu'à mardi prochain, 23h59 ; profitez-en !

Syma Mobile : forfait 50Go à 7,99€

Syma Mobile propose jusqu'au 20 septembre inclus son forfait illimité avec 50Go d'internet en France métropolitaine au prix de 7,99€ par mois. Il vous offrira jusqu'à 8Go lors de vos séjours à l'étranger, à savoir, au sein de l'Union européenne - DOM compris - ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité. Notez que cet avantage pourra être utilisé pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM. Enfin, vous pourrez profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" !

Prixtel : forfait Oxygène avec de 50Go à 130Go dès 7,99€

Prixtel met en avant un nouveau forfait pas cher - Oxygène - toujours neutre en CO2 et flexible, profitant en plus d'un tarif avantageux au-delà de la première année. En termes de data, vous pourrez apprécier une enveloppe data allant de 50Go à 130Go en France métropolitaine. Le tarif du premier palier data - 50Go - s'élève à 7,99€ par mois.

L'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go pour surfer sur le net lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Vous disposerez également de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en toute sérénité depuis ces destinations comme depuis la Métropole. Les communications émises depuis cette dernière en direction des DOM seront facturées au tarif en vigueur. Pour finir, l'option 5G est disponible et vous coûtera la somme supplémentaire de 8€ chaque mois.

Cdiscount Mobile : offre à durée limitée à 7,99€

Cdiscount Mobile propose également une offre à durée limitée vous permettant de profiter de 50Go en France métropolitaine au tarif préférentiel de 7,99€ par mois. Avec ce forfait mobile vous pourrez rester connecté même lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM. En effet, depuis ces destinations ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, vous disposerez de 11Go dédiés à cet usage. Depuis les zones précitées, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer à votre guise. Notez néanmoins que les appels et messages émis depuis la Métropole vers les DOM constitueront une facturation supplémentaire.