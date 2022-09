Nouveauté Prixtel : Une série limitée Oxygène de 50 à 130Go dès 7.99€ par mois

Envie de vous mettre au vert dans tous les domaines de la vie quotidienne ? C'est aussi possible dans le secteur de la téléphonie avec les offres mobiles de Prixtel ! Dans cet article, vous découvrirez le nouveau forfait Oxygène lancé par l'opérateur avec de 50Go à 130Go dès 7,99€ par mois !

Prixtel et sa nouvelle offre flexible, écologique et économique

Réduire son empreinte écologique est un projet au cœur de nombreux ménages. Cet objectif peut aussi s'étendre au secteur de la téléphonie mobile. En effet, Prixtel s'engage depuis deux ans à proposer des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il a mené de nombreuses actions visant à compenser les émissions de dioxyde de carbone générées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que par l'activité de l'entreprise. Parmi ces actions, la plantation de milliers d'arbres - 9000 chênes et pins - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher a été la première. Il a ensuite offert son accompagnement auprès de professionnels du secteur agricole afin de les aider à réduire leur impact environnemental par diverses opérations (rénovation d'habitats pour animaux, plantation de prairies temporaires, etc.). Membre du Climate Act, l'opérateur vise un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Outre son engagement écoresponsable, l'opérateur met en avant des forfaits flexibles afin que chacun puisse ajuster sa consommation tous les mois en fonction de son budget et de ses envies ! Pour cela, chaque forfait se compose de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Le montant de la facture mensuelle est calculé automatiquement et les utilisateurs paient ainsi au plus près de ce qu'ils consomment, autrement dit, le prix juste !

Le forfait qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est la nouvelle offre, Oxygène, qui vous permet de disposer de 50Go à 130Go à un tarif préférentiel, valable même au-delà de la première année d'abonnement !

Forfait Oxygène : de 50Go à 130Go dès 7,99€

Avec la nouvelle offre de Prixtel, vous aurez l'opportunité de surfer sur le web à hauteur de 130Go en France métropolitaine. Plus précisément, le forfait Oxygène se présente comme suit :

jusqu'à 50Go : 7,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 10,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 13,99€ par mois

Vous pouvez souscrire à l'option 5G pour 8€ supplémentaires chaque mois.

Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger pour des raisons professionnelles ou vous êtes tout simplement amateur de voyages ? Ce forfait vous permettra de rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne ou dans les départements d'outre-mer grâce aux 20Go fournis, dédiés à cet usage.

Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les destinations précitées grâce à l'illimité. Notez que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM seront facturés au tarif en vigueur. N'hésitez pas à vous renseigner auparavant sur le site officiel de Prixtel.

Enfin, l'offre Oxygène est sans engagement et sans condition de durée. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.