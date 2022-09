POCO M5: Sorti pour la rentrée et déjà à prix cassé!

Sorti début septembre, le dernier smartphone pas cher de Xiaomi, le POCO M5 est déjà en promotion sur la boutique officielle de Xiaomi sur Amazon. Un belle réduction de 20€ pour ce smartphone déjà à un prix réduit. Les sites marchands se lâchent avant les french days! Le POCO M5 est disponible sur Amazon à 169,90€ au lieu de 189,90€ pour la version 64Go et 189,90€ au lieu de 209,90€ pour la version 128Go.

Ce smartphone pas cher, est parfait pour tout type d'utilisation. Il est idéal pour l'aspect gaming avec son taux de rafraîchissement de 90Hz, possède une grande autonomie avec sa batterie importante, sans oublier de très bons capteurs photos pour un prix réduit! Retrouvez d'ailleurs les différences avec son grand frère le POCO M5s dans notre article.

Écran et design du POCO M5

Le POCO M5 se décline en trois couleurs différentes : jaune, noir et vert. Il pèse 201 g et mesure 163,99 x 76,09 x 8.9 mm mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Poco M5 est doté d'un écran LCD de 6,58 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de 2408 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Appareil photo : que nous promet ce nouveau Xiaomi ?

Le POCO M5 a quatre objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant possède pour sa part 5 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, enregistrez ou lisez des clips vidéo en 1080p.

Un smartphone pas cher avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, nous retrouvons la puce Helio G99. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G57 MC2. Concernant la RAM, elle offre un espace de 4 Go. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil a la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile utilise Android 12. Du point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide (18 W).