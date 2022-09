Les caractéristiques techniques et des photos des Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro en fuite avant la présentation officielle

Prochainement, la marque Xiaomi devrait officiellement annoncer l’arrivée de deux nouveaux smartphones Premium/haut de gamme, le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro. Mais c’était sans compter sur des fuites de rendus particulièrement réalistes et de leurs caractéristiques techniques dont voici tous les détails.

Une nouvelle fois, c’est le site Winfuture qui publie ce qui semble être les photos officielles des futurs smartphones haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro. Esthétiquement et extérieurement, ils sont identiques. Ils disposent d’un capteur photo frontal intégré sous un poinçon, à l’avant et d’une configuration à trois caméras, à l’arrière. Leur châssis serait en plastique plutôt qu’en métal pour des raisons de coûts de production.

Un Xiaomi 12T qui semble bien équipé pour son segment de marché

Le prochain smartphone Xiaomi 12T serait équipé, selon le site Winfuture, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Il serait animé par le chipset MediaTek Dimensity 8100 qui offrirait d’excellentes performances pour un coût raisonnable, presque autant que la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d’après les premiers tests. Il y aurait 8 Go de mémoire vive à l’intérieur, très certainement avec une fonction pour profiter de quelques Go supplémentaires et deux configurations seraient prévues : 128 et 256 Go d’espace de stockage interne. Le tout serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui pourrait supporter la charge à 120 watts.

Pour la partie photo et vidéo, le Xiaomi 12T aurait un capteur photo principal de 108 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le capteur frontal aurait 20 mégapixels à bord pour se prendre en selfie. Le Xiaomi 12T fonctionnerait sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13. Il se murmure que le smartphone Xiaomi 12T pourrait être proposé à partir de 649 €. Le tarif pourrait être différent selon les marchés.

Quelles caractéristiques techniques pour le Xiaomi 12T Pro ?

La fiche technique du Xiaomi 12T Pro ne change pas beaucoup par rapport à celle du Xiaomi 12T. En effet, il reprend l’écran ainsi que la batterie de son petit frère avec la même puissance de charge à 120 watts. Le Xiaomi 12T Pro pourrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 plutôt qu’un chipset Dimensity. Il serait proposé principalement avec 12 Go sur la plupart des marchés mais il est également possible qu’une version embarquant 8 Go soit aussi proposée dans certains pays.

Le Xiaomi 12T Pro devrait offrir une configuration photo plus avancée puisqu’il se dit qu’il pourrait embarquer un capteur de 200 mégapixels, comme le Motorola edge30 Ultra. Il aurait les mêmes capteurs que le Xiaomi 12T. Le prix attendu pour le nouveau smartphone Xiaomi 12T Pro serait de 849 €, un tarif qu’il convient, comme les caractéristiques techniques, de prendre avec les pincettes de rigueur avant l’officialisation de ces informations par la marque elle-même.